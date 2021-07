Romagna: l’estate frizzante di Bellaria Igea Marina

APPUNTAMENTI D’ESTATE – A Bellaria Igea Marina la spiaggia e il mare fanno sempre la parte del leone: il litorale è perfettamente attrezzato per accogliere i bagnanti nel massimo comfort e secondo tutte le regole del distanziamento sociale come richiesto dai protocolli anti-Covid. Per chi vuole divertirsi a pelo d’acqua, oltre ai bagni di sole e i tuffi in mare, ci sono gli aperitivi itineranti sulla “Flower Boat” con dj set a bordo; la partenza è alle ore 16.00 dal porto canale lato Bellaria tutti i sabato pomeriggio fino al 28 agosto (partenza ore 16.00, prenotazione obbligatoria). Sabato 24 e domenica 25 luglio si può assistere gratuitamente dalla spiaggia all’Air Show, l’esibizione delle Frecce Tricolori, Pattuglia Aerea Acrobatica Nazionale. Le famiglie e i bambini hanno a loro disposizione il cinema all’aperto gratuito “Cine Flower”: proiezioni dal 1 luglio al 30 agosto ogni lunedì e giovedì sera alle ore 21.30. Il mercoledì e il venerdì sera fino al 3 settembre (ore 21.00) i piccoli possono poi incontrare i personaggi dei loro cartoni animati preferiti a passeggio per le vie della città e farsi fotografare con Titti & Silvestro, Daffy Duck, Bugs Bunny, Tom & Jerry, Topo Gigio. La biblioteca Panzini organizza inoltre nel mese di luglio momenti di lettura e laboratori gioco. Spazio al benessere e al relax con gli appuntamenti all’alba in riva al mare per caricarsi di energia al sorgere del sole: alle 6.30 per tutto luglio e agosto ci si incontra in spiaggia (a rotazione nei diversi bagni) per meditare al suono delle campane tibetane, dei gong, delle campane tubolari e dell’arpa angelica. L’estate culmina con la Notte Rosa, che coinvolge Bellaria Igea Marina all’unisono con tutta la Riviera Romagnolo per in intero weekend, dal 30 luglio al 1 agosto, in uno degli appuntamenti più cool e più travolgenti dell’estate. Il calendario degli appuntamenti continua a settembre con l’evento gastronomico “La Festa della Piadina” dal 10 al 12 settembre, il Festival di strada di musiche della tradizione orale, e molto altro. Tutte le informazioni sono sul sito www.bellariaigeamarina.org.

ROMAGNA DA SCOPRIRE – Chi desidera una pausa dalla calura della spiaggia, non deve perdere una visita al a Casa Panzini (via Pisino 1) chiamata confidenzialmente “Casa Rossa”: la dimora in cui soggiornò a lungo lo scrittore e poeta Alfredo Panzini oggi ospita un museo di piacevole visita, mentre il parco che circonda la villa è molto frequentato da chi fa jogging e altri sport all’aperto, ed è sede di numerose manifestazioni.

Sempre dedicato a chi ama la letteratura, a pochi chilometri da Bellaria è quasi d’obbligo la visita alla splendida Villa Torlonia, in località San Mauro Pascoli, al centro del Parco della Poesia Pascoli. La Villa nobiliare, oggi museo e sede di mostre ed eventi, è un vero concentrato di storia: è stata castello malatestiano, poi tenuta agricola e infine residenza della potente casata dei Torlonia. Le vicende di questa dimora si intrecciano con quelle del poeta Giovanni Pascoli, il cui padre Ruggero era amministratore della grande tenuta che circonda la villa: proprio sul celebre viale di cipressi antistante la residenza è ambientata la poesia “La cavallina storna”, con il drammatico resoconto della fedele cavalla che riporta a casa la salma del padre del poeta, assassinato da sconosciuti il 10 agosto 1867 di ritorno dal mercato di Cesena. Un omicidio sul quale non è mai stata fatta luce e che Pascoli ricorda più volte nelle sue poesie. Un’ala della villa è dedicata a un museo multimediale immersivo che offre un’emozionante rilettura delle più celebri poesie pascoliane mentre sulle pareti, sul soffitto e sul pavimento vengono proiettate immagini attinenti al testo. Una sala è dedicata esclusivamente alla Cavallina Storna, della quale è offerta una lettura drammatizzata particolarmente intensa e commuovente.

Sempre nei dintorni di Bellaria merita una visita il borgo di Longiano, nel quale è interessante la visita al grazioso teatro Petrella, piccolo ma incantevole proprio per le sue dimensioni da bomboniera; al curioso Museo della Ghisa, dove si conservano alcuni esemplari di lampioni e candelabri che un tempo illuminavano le strade delle città; e soprattutto lo splendido castello malatestiano, che oggi ospita la bella collezione di arte contemporanea della Fondazione Tito Balestra e offre panorami mozzafiato sul borgo e sulle colline circostanti.