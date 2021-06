Musica a cielo aperto: festival italiani di musica in montagna

Per tutta l’estate la musica farà eco da un angolo all’altro della penisola in armonia con la natura e nella pace della montagna: sono i Festival italiani di musica in montagna, numerosi e amati dal pubblico colto, come anche da ogni attento ascoltatore, che si tengono a partire dal prossimo fine settimana fino a riempire gradualmente buona parte dei pomeriggi e delle albe delle nostre vacanze. I primi festival ad inaugurare il cartellone sono il Musicastelle della Val d’Aosta (19 giugno), i Suoni della Murgia in Puglia (29 giugno) e Musica sulle Apuane in Toscana (4 luglio). Questi Festival hanno in comune l’obiettivo di legare la cultura musicale, l’intrattenimento per puro piacere, il turismo e l’economia circolare nei luoghi naturali. Il paesaggio in queste occasioni è un elemento imprescindibile dell’evento, è il suo palcoscenico scelto ed unico, che nella gran parte dei casi si raggiunge camminando (hashtag ufficiale #retedeifestivaldimusicainmontagna) .

Musicastelle Outdoor 2021 si tiene in Valle d’Aosta, conta sei concerti gratuiti tutti i sabati tra giugno e luglio; la sua peculiarità sta nelle montagne, le più alte d’Italia e d’Europa che dominano sulle performance dei musicisti, tutti e sei diversi, capaci di intercettare generazioni e gusti musicali differenti, creando una dimensione di ascolto speciale dalla fusione della musica dell’uomo con il respiro intimo e discreto della natura. Sabato 19 giugno alle 17 a Saint Vincent, al Campo di Tzan Mort, circondati da castagni, pini silvestri e ciliegi, con panorama aperto sulla valle si esibiscono Colapesce e Dimartino; sabato 26 giugno alle 15,30 a Courmayeur, Val Vény, ai piedi del massiccio del Monte Bianco, il nostro viaggiatore ascolterà Carl Brave; sabato 3 luglio alle 15,30 a Cogne, alle cascate di Lillaz, gli spettacolari salti d’acqua saranno il ritmato sottofondo naturale alla voce di Samuele Bersani; sabato 10 luglio alle 15 al Vallone di Vertosan (Avise), definita montagna autentica per la sua incontaminata identità, davanti a larici e abeti rossi suonerà Daniele Silvestri; domenica 18 luglio alle 15 a Breuil Cervinia, al Lago Goillet, laddove si specchia l’imponente Monte Cervino, ci sarà Willie Peyote; sabato 24 luglio alle 15 a La Thuile, sotto agli estesi ghiacciai, vibrerà la voce di Francesca Michielin. Solo 1.000 spettatori a concerto, esclusivamente su prenotazione, con accesso prioritario per chi abbina al concerto un soggiorno in una struttura ricettiva della Valle d’Aosta (www.musicastellevda.it).

Per il nostro viaggiatore è la volta della Puglia con il festival Suoni della Murgia, che apre le porte il 29 giugno alle nostre radici musicali, alla nostra tradizione mediterranea, con un’anteprima che vede protagonista il gruppo Radicanto che presenterà il nuovo progetto musicale “Trapunto di Stelle”, omaggio a Domenico Modugno. Il concerto si terrà alla Dimora Cagnazzi di Altamura, un casale affascinante appartenuto a Monsignor Luca De Samuele Cagnazzi, scienziato e prelato altamurano vissuto nel XVIII secolo, in un sito che tutt’intorno nasconde grotte di origini antichissime. Le altre date estive del cartellone saranno pubblicate presto sul sito Web della manifestazione, attualmente in fase di aggiornamento (www.suonidellamurgia.net).

Dal 4 luglio inizia la stagione di Musica sulle Apuane, montagne spigolose, forti e affascinanti, capaci, secondo gli organizzatori, insieme al potere della cultura, di spezzare la drammaticità della distanza e la quotidianità anestetizzata a cui abbiamo dovuto abituarci. Il 4 luglio ai Prati del Campaccio, località Pasquilio a Massa (MS) è l’Orchestra dei Ragazzi della Scuola di Musica di Fiesole, ad aver l’onore di aprire il festival; l’11 luglio a Palagnana l’appuntamento è col Quartetto Guadagnini, uno dei più affermati quartetti d’archi italiani che si esibirà assieme alla pianista Gioia Giusti; il 18 luglio a Resceto, Canal da l’acqua, alle 15,30 le risate saranno scandite dalla musica di Microband, un duo comico-musicale conosciuto in tutta Europa, i cui poliedrici e polistrumentisti componenti sono stati definiti come i “Fratelli Marx della musica”. Il 25 luglio sul Monte Folgorito, davanti ad un panorama mozzafiato, da godersi salendo a piedi in tutta calma dal mattino, arrivano gli Scanzonati, un inedito trio composto da clarinetto chitarra e basso, che suggella l’incontro tra il jazzista umbro e due musicisti pugliesi, Nando Di Modugno alla chitarra e Pierluigi Balducci al contrabbasso, in arte “Gli amori sospesi”, disturbati dalle incursioni dell’attore toscano David Riondino. Il primo agosto a Campocecina, affaccio ideale sui bianchi siti marmiferi di Carrara, gli ottoni dell’Orchestra regionale della Toscana ensemble suonano Morricone e Piazzolla, compositori in eterno. L’8 agosto al Rifugio Nello Conti sul Monte Tambura, ad oltre 1400metri di altitudine saranno i giovani del 4ETTO Yukali e del Quartetto Orfeo ad attrarre il pubblico in arrivo via trekking sui sentieri e quello in auto dalle suggestive curve della montagna (info su www.musicasulleapuane.it)