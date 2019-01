Pila, neve e luci all'insegna della solidarietà

A partire dalle 18, oltre 700 persone sfilano con le fiaccole rosa lungo le piste del comprensorio valdostano, partendo dai punti ristoro in quota e giungendo all’area di arrivo della pista Baby Gorraz: si partecipa sugli sci o con le ciaspole ai piedi, perché ogni modo di vivere la neve trova spazio nell’obiettivo comune di riflettere sul delicato tema del carcinoma mammario. Il coordinamento della fiaccolata è affidato ai 200 maestri di sci, volontari, incaricati di guidare le centinaia di persone lungo le piste.



La manifestazione sportiva è stata ideata 7 anni fa a favore dell’associazione no profit “Susan G. Komen Italia”, leader nella lotta ai tumori al seno, che riceverà tutto il ricavato delle quote di iscrizione (€ 15 ciascuno). L’associazione si occupa di dare accesso alle persone a diagnosi precoce, cura della malattia e supporto psicologico, con 17 milioni di euro investiti negli ultimi 18 anni, di cui 86.000 euro sono stati raccolti dal 2013 proprio grazie ad I Light Pila, grazie alle 6.860 persone hanno preso parte all'evento.



Sabato 2 febbraio presentando la ricevuta di pagamento del biglietto, a partire dalle 13.30 si può ritirare la fiaccola presso lo ski village situato in zona arrivo Baby Gorraz. Per riscaldare l’atmosfera è allestito un dj set musicale realizzato da Radio Deejay, media partner dell’evento, e dalla distribuzione di bevande calde a cura della Pro Loco di Gressan. Dalle 16 alle 17 è possibile utilizzare gli impianti di risalita verso i vari punti ristoro in quota dove, nell’attesa, vengono offerti tè e vin brulé. La fiaccolata prende il via alle 18, snodando una scenografica serpentina rosa che si conclude intorno alle 19.30. in zona Baby Gorraz sui ritmi della musica del dj set. All’arrivo i partecipanti vengono contati uno ad uno con l’intento di verificare il record della solidarietà con la fiaccolata più numerosa. C’è poi un brindisi finale e la consegna simbolica del ricavato all'associazione Susan G. Komen Italia. Per l'occasione la telecabina Pila-Aosta resta aperta fino alle 23.



In occasione dell’evento, per chi soggiorna a Pila dal 28 gennaio al 3 febbraio per almeno 4 notti, la giornata del 27 gennaio (hotel + skipass + iscrizione alla fiaccolata benefica) sarà gratuita per tutte le donne.



Per maggiori informazioni consultare www.pila.it.