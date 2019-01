Le sagre del primo weekend di febbraio

FESTA DEL PESCE - Forte Marghera (Venezia) – i buoni sapori del mare e il buon vino sono protagonisti per un mese intero di un veneto che si svolge alle porte di Venezia, ospitato nell'ottocentesca fortezza militare della Laguna. Come in un ristorante a cielo aperto in ristorante a cielo aperto, da venerdì 1 febbraio a domenica 3 marzo, la festa del pesce è un gustosissimo evento in cui scoprire tante specialità tradizionali. L’ingresso è gratuito ma è consigliata la prenotazione. INFORMAZIONI: www.veneziacontrovento.it.



FESTA DEL RADICCHIO ROSSO – Dosson (Treviso) – Fine settimana conclusivo per la sagra che celebra il fiore dell’inverno, come viene chiamato il radicchio rosso per la sua forma affusolata e il suo bel color rubino. Il Radicchio Rosso di Treviso Igp viene proposto in tante ricette e abbinamenti originali da venerdì 25 gennaio a domenica 3 febbraio. Il radicchio si degusta negli stand gastronomici anche insieme ad altri prodotti della tradizione locale. Sono anche in programma spettacoli musicali e di gruppi folkloristici. www.radicchiorossodosson.it.



CARLEVÈ ‘D BUSCA - Busca (Cuneo) – Il Carnevale comincia a scaldare i motori con i primi appuntamenti: accade tra le coline cuneesi dove, venerdì 1 febbraio alle ore 20.00, si svolge la cena di gala d'apertura della kermesse carnascialesca. A seguire le due maschere che raccontano la storia di Busca e delle sue eccellenze, gli eterni fidanzati Micon e Miconëtta, prendono possesso delle chiavi della città e aprono i festeggiamenti. Sabato 2 febbraio si svolge la sfilata in maschera, giocolieri, clown e una golosissima merenda. La festa prosegue poi in serata, con una serata danzante (ingresso 10 euro compresa una consumazione). Domenica grande sfilata dei carri allegorici con le tradizionali maschere, accompagnate dalla banda musicale. Alle 17.00 gran gioco finale. INFORMAZIONI: www.comune.busca.cn.it.



AUTOMOTORETRÒ – Torino -Nella capitale dell’auto rombano i motori del passato con tante vetture e moto d’epoca tutte da ammirare accanto ai modellini che ad esse si ispirano. L’appuntamento è al Lingotto da giovedì 31 gennaio a domenica 3 febbraio con la fiera dedicata al motorismo d'epoca e allo sport. Sono in programma competizioni e celebrazioni di alcune ricorrenze, come i 90 anni della Lancia, il centenario della Fiat, i 50 anni di Lamborghini Miura e Alfa Romeo Duetto e altri ancora. Prezzi dei biglietti, orari e informazioni sul sito www.automotoretro.it.



BRIXIA BEER FESTIVAL - Mazzano (Brescia) – Boccali spumeggianti provenienti da tutta Italia e dall’estero, proposte street food, animazioni e giochi a Villa Mazzucchelli a Mazzano, in provincia di Brescia, da venerdì 1 febbraio a domenica 3 febbraio. L'ingresso all'evento è gratuito, anche se per degustare le birre occorre munisrsi di gettoni e di bicchiere degustazione. Prevista anche un'area bimbi oltre a numerosi eventi, tutti centrati sul tema birra e luppolo. INFORMAZIONI: www.fermentobirra.com.



ANTICA FIERA DI SAN BIAGIO - Cavriana – Mantova – Il suggestivo borgo medievale ospita una antica fiera dedicata a San Biagio, nella quale la celebre torta in onore del Santo fa la parte del leone: ogni famiglia ne prepara infatti la propria versione e la offre a parenti e amici. La festa comincia addirittura domenica 27 gennaio e propone eventi e manifestazioni per tutta la settimana, fino a domenica 3 febbraio. Ci sono tante cose buone, spettacoli per grandi e piccini, sport, convegni, artigianato, prodotti tipici, street food, vini e distillati. Pezzo forte della festa sono le giostre e le mongolfiere. INFORMAZIONI: www.comune.cavriana.mn.it.



FIERA DELLA CANDELORA - San Bartolomeo al mare (Imperia) – Il grazioso borgo del ponente ligure da venerdì 1 febbraio a domenica 3 febbraio ospita il caratteristico mercatino tipicità alimentari, piante, fiori e laboratori didattici a cui si aggiunge una divertente esposizione di animali da fattoria e da allevamento. Ci sono anche iniziative ed eventi collaterali. La fiera è suddivisa in diverse aree tematiche, rappresentate da differenti colori che rappresentano la categoria merceologica degli stand e delle bancarelle. L’area blu è dedicata alla fiera tradizionale, la zona verde a piante e fiori, quella arancione alle arti e ai sapori, la sezione fucsia alle fattorie didattiche e alle novità. Ci sono poi i giri sugli asinelli e la possibilità per i bambini di ottenere la “patente asinina”, come perfetti conduttori di somarelli. INFORMAZIONI: www.comune.sanbartolomeoalmare.im.it.



SAGRA DELL'OLIO NOVO - Ghizzano di Peccioli (Pisa) – Sabato 2 e domenica 3 febbraio, con un bis nel weekend successivo, si svolge la 43ima edizione della sagra invernale più attesa della Valdera. In queste giornate all’insegna del buon cibo e del divertimento sono in programma cene, degustazioni di vino e olio, spettacoli musicali e di illusionismo, una mostra fotografica. INFORMAZIONI sulla pagina Facebook



TERRE OSPITALI IN FESTA - Frascati (Roma) - Tre giorni dedicati alla conoscenza del territorio, dei suoi prodotti e produttori, da venerdì 1 a domenica 3 febbraio: l‘appuntamento è a Frascati presso le Mura del Valadier per la prima edizione della sagra che si propone di far conoscere le realtà produttive di eccellenza e l’offerta turistica esperienziale dei Castelli Romani. Sono presenti i produttori della Rete di Terre Ospitali con i loro banchi di assaggio, per proporre in degustazione e vendita vini, piatti della tradizione della cucina dei Castelli, prodotti e dolci da forno tipici, aree di assaggio e degustazione. Nel corso della manifestazione sono in programma approfondimenti sul vino e l’enologia, a lezioni dal vivo di cucina del territorio castellano. L’ingresso agli eventi è gratuito: per accedere alle attività è possibile acquistare dei gettoni da spendere in degustazioni, laboratori tematici e showcooking. L’evento si svolge nelle sale delle Mura del Valadier, ingresso al pubblico in Via del Castello snc. INFO: www.terreospitali.info.