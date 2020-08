Piemonte, un Jurassik Park sul Lago d’Orta

Il lago, in occasione dell'evento, diventa un piccolo Jurassic Park, con tanto di draghi in movimento, da osservare a bordo dei motoscafi. Per la terza edizione sono in programma anche animazioni a tema rodariano, a partire dalla "corsa al contrario" lungo il Torrente Nigoglia, uno dei pochi corsi d'acqua al mondo che scorre "al contrario" da Sud a Nord.



Lezioni di dragologia - Il percorso inizia al Forum di Omegna, dove in collaborazione con il Parco della Fantasia Gianni Rodari, si terranno le lezioni dell'Accademia di Dragologia: quest'anno nel rispetto delle norme di distanziamento sociale le lezioni si terranno nell'ampio auditorium con postazioni separate per ogni bambino. Durante la giornata anche animazioni a tema, scivolo gigante del drago e alberi parlanti, con racconti di Gianni Rodari.



Avventure per i ragazzi - Altra novità della terza edizione il "Dragon Adventure Training" una vera e propria "scuola di avventura", che si terrà in contemporanea il 5-6 settembre presso l'Adventure Park di Baveno, a 20 minuti da Omegna, durante la quale i bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni potranno sperimentare percorsi sospesi, arrampicata e orienteering, con la guida degli istruttori del parco.



Maggiori informazioni e prenotazioni: www.lagodeidraghi.it