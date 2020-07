L’estate in Abruzzo è magica

L’Abruzzo regala un’estate splendida, in una natura incantevole, tra mare e montagna. La regione si trasforma in un vero palcoscenico all’aperto , con innumerevoli occasioni per entrare in contatto con il racconto sempre vivo e autentico della sua gente e delle sue infinite espressioni artistiche e cultural i. Rievocazioni storiche, feste religiose, festival del folclore e della tradizione popolare, rassegne enogastronomiche, spettacoli teatrali , concerti, eventi sportivi e tante altre manifestazioni, per offrire un’indimenticabile esperienza da vivere con gli amici e in famiglia.

UNA NATURA DA SOGNO – Oltre a spiagge dorate e mare limpido, l’entroterra offre una immensa varietà di paesaggi: per esplorarli si può approfittare della antica ferrovia Sulmona-Carpinone-Isernia, conosciuta con l’evocativo nome di Transiberiana d’Italia. La ferrovia nasce e si sviluppa per circa due terzi all’interno del territorio abruzzese, in provincia dell’Aquila, ed è la linea ferrata più alta d’Appennino, seconda in Italia solo a quella del Brennero. Una “chicca” riservata ai agli appassionati di immersioni sono i fondali del Lago di Capo D'Acqua uno dei dieci siti subacquei più affascinanti d'Italia.



ARTE E ARCHITETTURA – l’Abruzzo offre castelli, palazzi e residente storiche di bellezza cinematografica, oltre a innumerevoli oggetti artistici e dipinti tutti da ammirare. Nella regione sono anche disseminati eremi e siti archeologici incastonati tra le montagne, grotte rupestri, necropoli e resti di antiche città monumentali che conservano intatto tutto il loro fascino fino ad oggi.



PER LE GIOIE DEL PALATO - L'estate in Abruzzo, regione dello chef tristellato Niko Romito, esprime sapori e profumi intensi dal mare alla montagna, dalla costa alla collina, dai piccoli borghi arroccati alle coste. Trattorie, agriturismi, antichi e prestigiosi ristoranti, baite in alta montagna e trabocchi sul mare offrono una varietà incredibile di piatti. Ci sono i celebri arrosticini,, ma anche mille prodotti di altissima qualità, con insaccati, formaggi, vini, oli, una tradizione gastronomica marina di pregio e un'offerta vegetariana e vegana sostenibile e leggera, per i mesi “più caldi” con piatti unici di facile digeribilità e dal gusto sorprendente, a basso tenore di grassi, ricchi di vitamine e sali minerali.



UN’ESTATE DI EVENTI – L’Abruzzo è anche un palcoscenico naturale che propone un ricco calendario di appuntamenti di ogni genere, con innumerevoli occasioni per entrare in contatto con il racconto sempre vivo e autentico della sua gente e delle sue infinite espressioni artistiche e culturali. Rievocazioni storiche, feste religiose, festival del folclore e della tradizione popolare, rassegne enogastronomiche, spettacoli teatrali, concerti, eventi sportivi e tante altre manifestazioni animano i borghi, le città d’arte e le splendide località della costa.



VACANZE ATTIVE – Oltre a tutti gli sport acquatici, si possono praticare molte discipline estreme e adrenaliniche dal bungee jumping al torrentismo, dal parapendio alla mountain bike estrema. Sempre in una cornice naturale di estremo fascino, tra orizzonti incontaminati e scenari di grande impatto.

Info: https://abruzzoturismo.it/