Parco divertimenti: Leolandia si veste per Carnevale

Il Parco divertimenti Leolandia ha riaperto i battenti dal 22 febbraio con un nuovo look dedicato a Carnevale: il parco si è trasformato in un caleidoscopio di colori e allegria, spettacoli e sorprese, per divertire gli ospiti di tutte le età tra giostre, maschere e scherzi, sotto una cascata di coriandoli e stelle filanti. Quest’anno, il Carnevale di Leolandia prevede la “Sfida in Maschera”, un divertente gioco di caccia alla maschera a colpi di indovinelli ed enigmi, che anima le attrazioni più iconiche del parco, con i personaggi di Carnevale. La festa in maschera di Leolandia si protrae nei weekend e nei giorni di Carnevale, compreso il rito ambrosiano, fino alla metà di marzo.