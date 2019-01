Orobie Film Festival: 13 anni con i documentari di montagna

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Montagna Italia, si propone di diffondere la cultura e la conoscenza delle montagne attraverso il cinema con la promozione di un concorso internazionale rivolto a registi e produttori che abbiano prodotto e girato film, cortometraggi e documentari dedicati alle cosiddette “terre alte del mondo”, in particolare con opere riguardanti l’alpinismo, l’arrampicata, l’escursionismo, la natura, l’ambiente, la storia, i personaggi, gli usi e i costumi di montagna. Il concorso, come ogni anno, è suddiviso nelle consuete tre sezioni in base al territorio in cui è stata girata l’opera: “Orobie e montagne di Lombardia”, “Paesaggi d’Italia” e “Terre Alte del Mondo”.

Oltre a proporre opere cinematografiche, il festival dà spazio anche alle altre arti, tra cui fotografia, musica, teatro, premiazioni e incontri.



La manifestazione ogni anno riscuote un grande interesse di pubblico, ormai affezionato alla presentazione dei migliori documentari, fiction e cortometraggi che hanno per scenario montagne e regioni estreme del mondo, e che raccontano il rapporto affascinante e complesso tra uomo e natura. Nello stesso tempo, obiettivo del festival è promuovere la conoscenza e la difesa dei territori, approfondire i legami con popoli e culture, e celebrare le imprese alpinistiche e gli sport di montagna.



Ogni sera si svolge la proiezione di opere (film e fotografie) in concorso e fuori concorso: sabato sera, a conclusione del festival, si svolgono le premiazioni delle opere cinematografiche e fotografiche vincitrici. Inoltre, in anteprima assoluta, viene presentato un video realizzato dalla rivista “Orobie” insieme agli speleologi dell’associazione Progetto Sebino e a Uniacque. Sempre in occasione della serata conclusiva si svolge la terza edizione del ”Bonatti day”, dedicata al grande alpinista Walter Bonatti.



Per informazioni e per il programma completo, sito Internet www.montagnaitalia.com.