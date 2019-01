Sagre: gli ultimi appuntamenti di gennaio

FESTA DAL PIPÈN - Torricella del Pizzo (Cremona)- Secondo fine settimana, da venerdì 25 a domenica 27 gennaio, che il borgo cremonese dedica al pipèn, il piedino di maiale lessato. In occasione dell’evento è in programma la distribuzione di piatti tipici a base di carne di maiale fra i quali, appunto, il piede di porco lessato accompagnato dalla classica mostarda cremonese e con contorni di salse. Ci sono anche le bancarelle di prodotti tipici, mostre, degustazioni e l’opportunità di assaggiare il tradizionale "Pizzetto", il salame con filetto e assaggi di polenta pasticciata. Informazioni sulla pagina Facebook dell’evento.



FESTA DEL RADICCHIO ROSSO – Dosson (Treviso) – Il fiore dell’inverno, come viene chiamato il radicchio rosso per la sua forma affudolata e il suo bel color rubino, è celebrato con una gustosa festa lunga nove giorni nel borgo trevigiano. Il Radicchio Rosso di Treviso Igp viene proposto in tante ricette e abbinamenti originali da venerdì 25 gennaio a domenica 3 febbraio. Il radicchio si degusta negli stand gastronomici anche in abbinamento con altri prodotti della tradizione locale. Sono anche in programma spettacoli musicali e di gruppi folkloristici. www.radicchiorossodosson.it.



MERLA DI CROTTA D'ADDA - Crotta d'Adda (Cremona)- I giorni della merla, i più freddi dell’anno, offrono l’occasione per riscoprire piatti della tradizione e consuetudini di antica origine. La tradizione contadina ricorreva a riti propiziatori e canti intorno al fuoco per proteggere i campi e il raccolto. In occasione della festa, da martedì 29 a giovedì 31 gennaio, ci si riunisce intorno a un falò preparato nei giorni precedenti, nel quale si brucia la "vecia", cantando e degustando salamelle, polenta, torta sbrisolona e altri piatti tipici. Ci sono anche giocolieri, saltimbanchi, mangiafuoco e giochi pirotecnici. In piazza è anche allestita una mostra di antichi attrezzi agricoli. INFORMAZIONI: www.comune.crottadadda.cr.it.



FESTA DEL MAIALE - San Gabriele di Baricella (Bologna) – Domenica 27 gennaio il centro sportivo del paese ospita una sagra dedicata alla carne di maiale, protagonista di tante specialità della gastronomia locale. Già dal primo mattino è possibile assistere alle diverse fasi di preparazione della carne e, alle 8 del mattino, si può fare colazione con uova strapazzate e pancetta fresca. Dalle 12 invece viene proposto il pranzo del contadino con ottimi primi piatti della tradizione bolognese e carne alla griglia. Nel pomeriggio si svolge la tradizionale "levata dei ciccioli" e della coppa che, a merenda, si può degustare ancora tiepida con crescentine o pane. Consigliata la prenotazione. INFORMAZIONI: www.asangabriele.it.



WINE&SIENA – Siena – Le sale di Palazzo Comunale e di altri importanti palazzi senesi ospitano per un intero weekend (da venerdì 25 a domenica 27 gennaio) un evento dedicato a tutti gli appassionati di vini. Sono in programma degustazioni di vini e prodotti gourmet e la possibilità di partecipare a seminari e masterclass dedicati alle eccellenze premiate a “The WineHunter”, premio d’eccellenza riservato a prodotti che si sono distinti per territorialità e qualità. Dopo il walking dinner di apertura, previsto per venerdì sera, sono in programma nella giornata di sabato le degustazioni delle specialità premiate da The WineHunter, con percorsi ospitati all’interno di Palazzo Comunale, alla Rocca Salimbeni e al Grand Hotel Continental. Nel pomeriggio si svolge il convegno “Nuovi orizzonti del vino italiano fra mercati asiatici, rivoluzione digitale e biologico” e un seminario di degustazione di grappe e acquaviti. Domenica oltre ai percorsi enogastronomici, ci sono un seminario dedicato all’olio extravergine d’oliva e diverse masterclass e degustazioni guidate. Orari e prezzi: Giornata intera (11.00-19.30) € 45 - Mezza giornata (15.00-19.30) € 30 INFORMAZIONI: www.wineandsiena.it.



SAGRA DELLA BRUSCHETTA – Casaprota (Rieti) – Sabato 26 e domenica 27 gennaio lo sfizioso antipasto a base di pane artigianale ripassato alla brace e olio extravergine di oliva del territorio è protagonista della festa che anima questo grazioso borgo rietino. La bruschetta è offerta come preludio alla grande cena di sabato sera, a base di spaghetti all'amatriciana, preparati dalla Proloco di Amatrice, e salsicce alla brace. Festa di sapori anche domenica 27, con un pranzo servito nel centro storico con zuppa di farro al tartufo e fregnacce alla sabinese, una gustosa pasta di acqua e farina. Nel pomeriggio, alle ore 16.00, merenda con le "saltapadelle", le frittelle locali. La colonna sonora della festa è garantita da gruppi folkloristici e bande musicali. Ci sono anche la mostra-mercato di prodotti tipici e di artigianato locale, escursioni a piedi, in mountain bike e a cavallo per scoprire i dintorni. INFORMAZIONI: www.facebook.com/casaprota.proloco