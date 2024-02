Musica sulle vette: le Alpi come palcoscenico

Sulle Alpi, dove i suoni della natura sono già musica , ogni strumento o voce che si aggiunga contribuisce a rendere unica l’esperienza: fra Val di Fiemme e Val di Fassa si ascolta jazz, blues, musica latina sci ai piedi; in Val Pusteria i concerti sono nei rifugi ; sul ghiacciaio Presena si fa musica con strumenti di ghiaccio all’interno di un igloo anch’esso di ghiaccio che si realizza a inizio inverno e si scioglie in primavera; in Val Gardena si suona e si balla sui prati innevati e a bordo delle piste da sci, per permettere a tutti di divertirsi tra una discesa e l’altra.

Il Dolomiti Ski Jazz risuona tra paesaggi candidi in Val di Fiemme, Val di Cembra e Val di Fassa: ogni giorno ci sono 2 o tre concerti che si svolgono direttamente sulle terrazze assolate dei rifugi oppure, di sera, nei teatri delle località a valle; si inizia l’8 marzo alle 14 al Crepa Neigra Ciampac - Alba di Canazei con Marco Castelli New Organ Trio. Fra i tanti appuntamenti, consultabili integralmente su www.visitfiemme.it/it/, ci sono i Roarin' Cats il 9 marzo alle 12 allo Chalet 44 Alpine Lounge - Ski Area Bellamonte Alpe Lusia (Val di Fiemme); il 10 marzo alle 11 al Lariceto Ebnerrast - Anterivo (Val di Fiemme) si ascoltano i Jazz Matinee & Fruhschoppen con Revensch, il 12 marzo alle 12 al Dolomites Geyser - Pozza di Fassa suona il Saint Germain Swing Quartet, invece alle 17.30 per le vie del centro di Tesero si seguono gli Street Parade con Banda Storta; il 14 marzo alle 21 al Palafiemme il concerto "Viva/De André", una storia di amicizia e musica; Irene Serra & Luca Boscagin suoneranno il 15 marzo alle 12 allo Chalet Caserina a Pampeago - Ski Center Latemar, il 16 marzo alle 21 al Teatro Navalge - Moena John Scofield Quartet "Yankee Go Home". Finale di stagione al Rifugio Zischgalm a Pampeago nello Ski Center Latemar con Evi Mair Quintet domenica 17 alle 12.

Spostiamoci sul ghiacciaio Presena (Pontedilegno-Tonale): la seconda edizione di Paradice nel suggestivo teatro-igloo da 200 posti a oltre 2600 metri di quota ha una fitta programmazione fino al 28 marzo.

In Val Pusteria, nelle valli dove è nato, ha sciato ed ha iniziato a giocare a tennis Jannik Sinner, si ascolta la musica di Ina Pross al Rifugio Gigante Baranci a San Candido (4 febbraio alle 11), godendosi un ascolto spettacolare grazie alla maestosità delle cime che riempie lo sguardo. A Dobbiaco il 10 febbraio alle 20 nel centro culturale Euregio Gustav Mahler si terrà la quarta edizione del festival "Winto.klong", che permetterà di conoscere i nomi di cantautrici e cantautori emergenti delle tre parti dell’Euregio (Alto Adige, Trentino, Tirolo); i 6 candidati selezionati parteciperanno alla serata dei cantautori in concorso, dove saranno presentate le canzoni in tedesco, italiano o ladino. Poi l’11 e il 16 febbraio Perin e Barbarossa saranno alla malga Buseggealm per una cena speciale Dine & Music con inizio alle 18 (prenotazione obbligatoria al 327 1255754). Il 16 marzo a Dobbiaco al Gustav Mahler sarà la volta di Jules Ahoi, che dopo le tournée di successo presenta il nuovo album “Magnolia” col quartetto formato da Muriel Bonn (violoncello, basso), Ornella Tobar-Gaete (violino, tastiere, chitarra elettrica) e Johannes Rüther (batteria).

Per rendere memorabile l’esperienza che unisce neve e musica basta provare a vivere in uno chalet nel villaggio alpino del Post Alpina, il Familienhotels che strizza l’occhio al romanticismo. L’esclusiva e magica atmosfera della baita alpina da vivere in due, in totale autonomia rispetto al contesto più movimentato ma divertente della struttura centrale, permette di scandire le giornate secondo i propri bioritmi. Gli chalet possono comunque usufruire di tutti i servizi dell’hotel. Se poi si tratta di famiglie con i piccini non ha pari essere direttamente sulle piste da sci ai piedi del monte Elmo (www.posthotel.it) e poter raggiungere i rifugi per ascoltare musica sciando nel comprensorio delle Tre Cime di Lavaredo.

In Val Gardena l’appuntamento più divertente e movimentato è “Rock the Dolomites”, che vede protagoniste giovani band da venerdì 15 a sabato 23 marzo. Il concerto inaugurale si terrà il 15 marzo alle 16 presso la Baita Pra Valentini con i Madax, che si ispirano al rock degli anni ’80; il 16 al Dantercëpies Mountain Lounge l’evento “Special Celebrating 10 years of RTD” con 4 complessi, dalle 11; il 17 presso la Baita Ciampac si esibirà la band gardenese Sun Sëida, mentre il 18 i Waydlee saranno sul palco della Danter Eat a valle della Dantercepies; il 19 al Rifugio Salei ci saranno The Giggers. Il 20 marzo presso la Baita Panorama toccherà a The Matt Project, mentre il 21 prima Riccardo Inge con i suoi musicisti salirà sul palco della Baita Saslonch poi presso l’Après Ski Snowbar si esibiranno TheKillbilly's. Il 22 marzo i Blackout suoneranno presso il Bar Après Ski La Stua, infine sabato 23 nel contesto della Südtirol Gardenissima, presso il Col Raiser Valley Parking si esibiranno The Jam'son, (info su www.valgardena.it)