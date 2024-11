Museo della Scienza, Milano: PlayLab, una nuova area per i bambini

All’interno di Playlab gli ambienti e le esperienze sono studiati per mettere i piccoli al centro del processo di apprendimento e per invitarli a scoprire quanto sta intorno a loro attraverso l’osservazione, l’interazione, l’esplorazione e il racconto, come azioni fondamentali per lo sviluppo del pensiero scientifico, sociale ed emotivo: è convinzione del Museo, infatti, che in una società complessa come quella in cui viviamo, sia fondamentale costruire un rapporto positivo con la scienza e la tecnologia fin dalla più tenera età.