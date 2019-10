Modena: Skipass, neve e vacanze bianche in fiera

Prende il via a Modena Fiere giovedì 31 ottobre Skipass , la più importante manifestazione fieristica in Italia dedicata alla montagna e agli sport invernali . Tutto il meglio per gli appassionati, tra l ocalità turistiche, comprensori, resort e attrezzature , si riunisce in una grande kermesse che prosegue fino a domenica 3 novembre e che di fatto apre ufficialmente la stagione del turismo bianco.

La manifestazione, organizzata da ModenaFiere e BolognaFiere in partnership con la Federazione Italiana Sport Invernali e BPER banca, è ormai un appuntamento tradizionale per il pubblico, tanto che sono attesi oltre 150.000 visitatori in cerca delle ultime tendenze e delle novità del settore. Skipass ospita tutto il meglio per quanto riguarda la neve: località turistiche, resort, brand di articoli sportivi, tour operator, nuove discipline sportive, appuntamenti agonistici. Fra tanti momenti spettacolari in programma a Skipass, spicca un evento agonistico internazionale: l’unica tappa italiana della FIS Freeski & Snowboard Big Air World Cup, con 140 atleti di snowboard e freeski. Medagliati olimpici, campioni del mondo e vincitori di Coppa del Mondo si sfidano su un gigantesco trampolino alto oltre 46 metri, ovvero come un palazzo di 15 piani.

Partecipano alla rassegna, tra gli altri, venti località sciistiche di Emilia-Romagna e Toscana che presentano insieme l’offerta turistica dell’Appennino Tosco Emiliano per la stagione invernale 2019-20. Le due regioni sono ospitate in una grande area espositiva a cura di Apt Servizi Emilia-Romagna. La campagna promozionale dell'Appennino dell’Emilia-Romagna ha anche quest’anno come testimonial Alberto Tomba, il più grande sciatore italiano di tutti i tempi, tre medaglie d’oro alle Olimpiadi, due ai Mondiali, 50 vittorie in Coppa del mondo, presente il giorno dell’apertura della Fiera, alle ore 12. Lo slogan è: “L’Appennino dell’Emilia-Romagna è come un’immensa palestra a cielo aperto dove rigenerare il corpo e la mente”. La campagna è stata realizzata da Regione e Apt Servizi Emilia-Romagna con l’obiettivo di promuovere sui mercati nazionali e internazionali la vacanza attiva di 365 giorni l’anno. I numeri sono in crescita. Il primo semestre del 2019 si è chiuso positivamente per alberghi, ristoranti e strutture della montagna emiliano romagnola, con una crescita, rispetto all’anno scorso, del +4,8% degli arrivi e del +9,7% delle presenze. Nei primi sei mesi dell’anno, gli arrivi sono stati 164.500 e 752.500 le presenze. L’offerta turistica dell’Appennino Tosco-Emiliano è costituita da 20 stazioni invernali, 400 chilometri di discese, 5.000 km di percorsi. In Emilia-Romagna l’apertura ufficiale degli impianti sarà durante il Ponte dell’Immacolata del 6-8 dicembre prossimi. Le località invernali dell’Appennino a cavallo fra Emilia-Romagna e Toscana propongono a Skipass il meglio delle loro offerte invernali con depliant, brochure e maestri di sci. Il pubblico ha anche la possibilità di acquistare skipass e pacchetti week end a prezzi scontati: tutte le proposte e offerte di ogni località su su www.appenninoeneve.it.

Tra gli espositori presenti a Skipass spiccano le più rinomate località turistiche italiane, i più celebri resort e i più importanti comprensori sciistici, insieme alle più note aziende del settore neve e ai migliori negozi di attrezzatura e accessori. Come sempre, il pubblico ha la possibilità di sperimentare direttamente molti sport invernali: l’edizione numero 26 garantisce un’ampia scelta di discipline e di attività gratuite e adatte a tutte le età. Tra gli sport invernali, non poteva mancare la pista di pattinaggio su ghiaccio e il circuito di sci di fondo. Per chi vuole mettersi alla prova a contatto con la natura c’è un vero e proprio campo base n cui sono organizzate lezioni di sopravvivenza; chi preferisce attività meno estreme può sperimentare il nordic walking, le camminate in montagna, le scalate con la palestra artificiale di roccia. Per gli appassionati di equilibrismo, c’è l’area slackline e quella indoboard.



Il programma completo degli appuntamenti e i ticket online sono su www.skipass.it.