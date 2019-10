I buoni sapori per le gite del ponte dei Santi

Il ponte dei Santi è per tradizione un momento di stacco e di riposo, in vista delle intense settimane che precedono l’inizio dell’inverno. Le gioie della tavola fanno la parte del leone, con tanti buoni sapori legati alle specificità dei diversi territori. Insieme a polenta e castagne , troviamo appuntamenti con il vino , e addirittura all’insegna del pesce . Ecco allora l’agenda degli appuntamenti più gustosi del fine settimana 1- 3 novembre.

TORGNON D'OUTON - Torgnon (Aosta) – L’accoppiata è di gran classe: fontina e polenta, come vuole la più autentica tradizione valdostana, proposte nella ricca tavola di una festa di montagna all’insegna di buon cibo, artigianato, musica e divertimento. La festa si svolge nella valle del Cervino da venerdì 1 a domenica 10 novembre., Tra le specialità valdostane spiccano le patate di montagna e la fontina Dop d'alpeggio, i formaggi, vini e dolci, specialità tipiche tra cui la Torgnolette, a base di patate, fontina, porri e pancetta, e la Seuppa de Torgnon. Spettacoli e divertimenti anche per i bambini con laboratori didattici, parco giochi con gonfiabili. Gran finale domenica 10 novembre, con la festa patronale dedicata a San Martino, con riti religiosi e civili: dopo la Santa Messa si svolge la tradizionale vendita all'incanto e, nel pomeriggio, la gara di belote con ricchi premi. Ingresso libero, cene a pagamento. INFORMAZIONI: www.lovevda.it.



SAGRA MELEMIELE - Baceno (Verbano-Cusio-Ossola) - Montagna, agricoltura e natura sono di casa a Baceno, in Piemonte da venerdì 1 novmbre a domenica 3 novembre, per la sagra del biologico. Questo piccolo paese tra le montagne piemontesi segue ancora la regola fondamentale per vivere bene: mangia sano, consuma il giusto, vivi meglio. La manifestazione presenta le eccellenze del territorio e dell'artigianato: dai prodotti enogastronomici tipici, tutti rigorosamente biologici, Ci sono anche incontri culturali, convegni, concerti, laboratori creativi per i bambini, dialoghi serali con personaggi che parlano di montagna, agricoltura e natura. INFORMAZIONI: www.melemiele.it.



KESCHTNRIGGL, FESTA DELLA CASTAGNA - Foiana, Lana, Tesimo e Prissiano (Bolzano) - Terzo fine settimana in compagnia della castana e di golosi menù dedicati a questo delizioso frutto. Fino a domenica 3 novembre in provincia di Bolzano si possono godere golosi menù a base di castagne, gastronomia e abbinamenti culinari, degustazioni, musica folcloristica e mercato contadino. I borghi di Foiana, Lana, Tesimo e Prissiano propongono escursioni guidate anche notturne tra i castagneti, in compagnia di contadini e forestali per scoprire i segreti della coltivazione e l'importanza dei castagneti in natura. La festa è targata "green event" e attenta all'ambiente tanto quanto alle tradizioni rurali delle montagne. Il nome dell'evento viene da un oggetto rurale di uso comune, il Keschtnriggl, usato per sbucciare le caldarroste appena pronte. Ci sono anche escursioni serali ai tre castelli di Prissiano (Castel Katzenzungen, Castel Wehrburg e Castel Fahlburg), rievocazioni storiche e molto altro ancora. INFORMAZIONI: www.keschtnriggl.it.



FESTA DELLA POLENTA - Vigasio (Verona) – Continua fino a domenica 3 novembre la sagra che propone intrattenimento e buona cucina in onore della polenta. La si può gustare in mille modi, in compagnia di funghi, carne, pesce e formaggi, negli stand enogastronomici attrezzati per proporre un ricco menu con decine di pietanze della tradizione. Oltre alla polenta ci sono gnocchi e pappardelle, bocconcini di carne e costine, brasato di manzo e cinghiale, contorni, pizze e dolci. E la sera ci si diverte con spettacoli di cabaret, concerti, cori degli alpini, karaoke, danze e balli. INFORMAZIONI: www.festadellapolenta.com.



FESTA DEL MARRONE DI SAN ZENO DOP - San Zeno (Verona) - Ultimo dei tre weekend di festa, in programma fino a domenica 3 novembre, dedicati ai marroni, con una mostra mercato e tante ricette a base di castagne. La 16a festa del Marrone di San Zeno, che coincide con la 47a Festa della Castagne, Il clou della festa è il mercatino dei sapori, in cui assaggiare tante bontà all’insegna del Marrone di San Zeno D.O.P. tra cui, da non perdere, il minestrone di marroni, sia in versione rustica e che saporita; talmente gustosa e particolare da meritarsi il tradizionale premio a chiusura della manifestazione. INFORMAZIONI: www.marronedisanzeno.it.



IL PESCE FA FESTA - Cesenatico (Forlì Cesena) - Il weekend dei Ognissanti a Cesenatico ha come protagonista il pesce: grigliate, insieme a fritture e primi piatti del pescato più fresco da vivere e da gustare anche in autunno. Tavole imbandite dunque da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre lungo il porto canale, a bordo delle motonavi turistiche ormeggiate lungo la banchina e nelle piazze del centro, dove trionfano i buoni piatti della tradizione marinara. Degustazioni e punti ristoro sono allestiti in Corso Garibaldi, Via Anita Garibaldi e Via Nino Bixio per assaggiare a prezzi modici i piatti della tradizione locale, tra cui il fritto misto dell'Adriatico, il risotto alla marinara, le seppie con i piselli, gli antipasti a base di cozze e vongole, e le classiche "rustide". Si possono anche visitare gli stand della grande fiera ambulante con prodotti artigianali e tradizionali, oggettistica, collezionismo, giochi per bambini e altre attrazioni. INFORMAZIONI: www.cesenatico.it..



VOLTERRAGUSTO - Volterra (Pisa) – Continua fino a domenica 3 novembre la festa che la città etrusca dedica al tartufo bianco e a una ricca selezione di eccellenze locali, tra cui vino, birra, olio, formaggio, salumi e cioccolato, offerti direttamente dai produttori. L'evento itinerante tocca gli scorci più suggestivi e meno noti della cittadina, con degustazioni a base di tartufo locale accompagnato ad altri prodotti della tavola toscana. Sono anche in programma incontri ed eventi come il Palio dei caci, gara tradizionale in cui le caciotte vengono fatte rotolare lungo il percorso cittadino in una sfida tra le contrade; le esibizioni del Gruppo storico sbandieratori e musici Città di Volterra, in Piazza dei Priori; “Tutti a caccia di tartufo!”, una battuta accanto ai tartufai e ai loro segugi, per una passeggiata condita da spiegazioni e aneddoti legati all'attività di ricerca. INFORMAZIONI www.volterragusto.com.



FIERA DEI MORTI - Perugia - Un lungo weekend dal sapore antico tra le vie del centro storico di Perugia, dove da venerdì 1 a lunedì 4 novembre si svolge la tradizionale Fiera dei Morti. La manifestazione ha antiche origini medievali, che, con il trascorrere del tempo, ha cominciato ad attrarre i paesi europei gemellati con la città umbra. La Fiera conta oltre 500 stand, con specialità umbre e molti prodotti tipici europei da scoprire e apprezzare. Le location che anno da cornice alla manifestazione sono il centro storico, piazza del Bacio e Pian di Massiano, tutte da scoprire e da ammirare. Ci sono anche giochi, attrazioni e luna park. INFORMAZIONI: fieradeimorti.comune.perugia.it.



PUGLIA WINE FESTIVAL - Alberobello (Bari) – La magia dei trulli incontra la bontà dell’ottimo vino locale: sabato 2 e domenica 3 novembre la splendida cittadina pugliese, patrimonio UNESCO, fa festa con il Puglia Wine Festival, un vero viaggio alla scoperta delle migliori cantine pugliesi, tra gli eccellenti vini del territorio (tra cui il Negramaro, il Primitivo e il Novello) tutti da degustare, possibilmente in compagnia mdi piatti tradizionali e prodotti tipici del territorio. Tra le vie del borgo si incontrano gruppi folkloristici tradizionali, artigiani e spettacoli itineranti. INFORMAZIONI www.facebook.com.