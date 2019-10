Viaggi a colpo sicuro: i consigli degli abitanti di nove Paesi

Come viaggiare informati con i consigli della gente del luogo Ente del Turismo 1 di 9 Ente del Turismo 2 di 9 Ente del Turismo 3 di 9 Ente del Turismo 4 di 9 Ente del Turismo 5 di 9 Ente del Turismo 6 di 9 Ente del Turismo 7 di 9 Ente del Turismo 8 di 9 Ente del Turismo 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci

Glisono al primo posto nelladei Paesi più popolari fra i viaggiatori italiani, secondo un’indagine compiuta da momondo.it. L’Europa ha ben sei Stati in classifica: lasi piazza al 2° posto tra i desideri degli italiani, quindi il(4°), i(6°), la(7°), la(8°) e il(9°). Non possono infine mancare sul podio le meraviglie “di casa”: loè infatti al 3° posto in classifica, con Roma, Milano, Venezia, Firenze e Napoli. In questa speciale lista compaiono anche altre due mete a lungo raggio:, rispettivamente alla quinta e decima posizione. Ma cosa suggeriscono gli abitanti di questi Paesi?- Gli statunitensi segnalano come imperdibili le metropoli simbolo della grandezza made in U.S.A.:, al primo posto, seguita da- Per scoprire la Spagna più autentica, i suoi abitanti, suggeriscono la capitale,, l’antico paesino, lungo la Costa Blanca, e. Meritano una tappa anche, in Andalusia e, la città più moderna e cosmopolita delle Canarie.- Gli abitanti del Regno Unito, invece, oltre a Londra apprezzano, dinamica ma meno frenetica della capitale. Al terzo posto indicano, mentre chiudono la classifica, località balneare che affaccia sul mare d’Irlanda, rispettivamente al quarto e quinto posto.- Se si vogliono conoscere appieno tutte le sfumature dell’Olanda, non si può perdere, uno dei villaggi delle Isole Frisone Occidentali. Tra le mete più caratteristiche del Paese ci sono anche, sul mare,e ovviamente la capitale,- L’intramontabile, è al primo posto tra le mete suggerite dai francesi, che amano prevalentemente le città del Paese, tra le quali. Merita una visita anche Magny-le-Hongre, il piccolo comune situato nella zona della Senna.- Per i tedeschi sono immancabili le città simbolo della cultura:ai primi posti a cui fanno seguito- Secondo i dati momondo, non ci sono dubbi, è la regione dell’Algarve il must see dei portoghesi, che suggeriscono in particolare- Per chi desidera avventurarsi in Brasile e scoprire il fascino della cultura locale,a sono le mete predilette dagli abitanti carioca, insieme a. Iche amano spostarsi all’interno dei propri confini, indicano nella loro top 5 rispettivamente: