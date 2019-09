Patrimonio Unesco: dieci straordinarie gemme italiane

Ecco allora che Musement, in occasione del 27 settembre, giornata mondiale del turismo 2019, ha scelto dieci luoghi particolarmente significativi, dieci suggerimenti per vivere esperienze indimenticabili.



La Reggia di Venaria in Piemonte – Al nord, tra i luoghi da visitare, la Reggia di Venaria Reale. Punto di riferimento di ogni itinerario piemontese, la dimora è una delle Residenze Sabaude e illumina con luce propria la città che ha scritto la storia d’Italia. Oltre ai meravigliosi giardini, sale di rappresentanza e alcuni degli ambienti più instagrammati del momento, la Reggia presenta un ricco calendario di appuntamenti con l’arte e la cultura. Vernissage, mostre e laboratori animano l’intera provincia: a Torino non c’è modo di annoiarsi.



Le Mura di Bergamo in Lombardia – Rievocano un fascino medioevale in grado di suscitare curiosità a turisti provenienti da ogni angolo del mondo: le Mura di Bergamo con oltre sei chilometri di tracciato sono il palcoscenico di passeggiate al calare della sera, dove meravigliosi tramonti prendono vita regalando scorci da cartolina. La loro costruzione, già nel lontano 500, scatenò non poco trambusto tra il clero locale; oggi però le Mura veneziane custodiscono secoli di storia e bellezza della Città Alta.



Un gioiello sul mare, Liguria – Nel Golfo di Venere, si nasconde uno dei piccoli gioielli italiani meno conosciuti tra i siti Unesco. L’Isola del Tino è al momento uno dei luoghi più incontaminati della costa ligure, ed ospita un’area archeologica in cui si trovano resti dell’epoca romana e rovine del cenobio medievale. Il sito è oggi in parte percorribile grazie ad una intensa campagna di lavori eseguiti dalle autorità locali, le quali hanno dato nuova vita ad un piccolo angolo di paradiso tutto italiano. D’obbligo anche una visita al Faro di San Venerio dove è possibile distendere i sensi osservando l’alba crescere sopra la linea lontana dell’orizzonte.



La città di Giulietta e Romeo, Veneto - Per chi alla celebrata e talvolta affollata Venezia è alla ricerca di una valida alternativa su suolo veneto, ecco Verona. Un po' meno celebre della città lagunare, ma sicuramente in grado di svelare un volto inedito tra il dedalo di viuzze lontano dal cuore pulsante del centro turistico, magari addentrandosi nella meravigliosa Piazza delle Erbe. Lontani dai soliti percorsi turistici legati a Giulietta e Romeo, la città spalanca le porte a luoghi inediti e meno conosciuti come la monumentale Porta detta Costa di Balena, la Sala Morone, una libreria nascosta completamente affrescata, fino a cimentarsi in attività sportive come po' di rafting sul fiume Adige.



La culla delle fede, in Umbria - Più a sud, tra le dolci colline umbre, Assisi si presenta maestosa. Culla di correnti artistiche e museo a cielo aperto, la città del centro Italia illumina gli occhi di tutti i turisti con attrazioni di inestimabile eccellenza. Chiese, affreschi e degustazioni enogastronomiche: un tour in questo angolo di mondo si trasforma in una vera esaltazione dei sensi, da mattina a notte.



La Capitale della Cultura 2019, Basilicata - Matera è la grande protagonista di ogni viaggio made in Italy che si rispetti. Cornice pittoresca di eventi ed appuntamenti unici dedicati all’arte e alla cultura, il comune della Basilicata è stato, nei giorni scorsi, palcoscenico di alcune delle scene del 25° film di 007. Ospite d’eccezione Daniel Craig, attore protagonista impegnato in riprese nel piazzale antistante la chiesa di Sant'Agostino, nel Sasso Barisano: nella stessa zona è stato costruito un tunnel lungo circa 100 metri, che promette di offrire a chi vedrà il film scene particolarmente emozionanti.



La rivale di Versailles in Campania - La Reggia di Caserta, che con la sua imponenza si aggiudica la nomina di palazzo reale più grande al mondo ed è un chiaro manifesto dell’importanza artistica partenopea a livello internazionale – qui nacque l’architettura neoclassica.



La Reggia dei Borboni a Napoli - Capodimonte, quartiere di pregio sulla collina celebre per le manifatture di porcellana e le opere del calibro di Caravaggio e Tiziano, è anche il polmone verde di Napoli. La Reggia è, infatti, circondata da un magnifico parco che, con i suoi oltre cento ettari di estensione, è il più vasto spazio verde della metropoli campana.



Un incredibile tuffo nel passato in Campania - Per un vero tuffo nel passato, invece, Pompei regala emozioni uniche. Il sito patrimonio Unesco offre al visitatore contemporaneo una suggestiva ed impareggiabile esperienza. Passeggiare tra le strade ed i vicoli, affacciarsi nelle varie case ed officine, visitare i templi e le terme di 2000 anni fa in un’area di oltre 66 ettari... è possibile farlo solo qui.



La capitale del Barocco in Sicilia - La Sicilia è da sempre un’isola magica, al limite di ogni confine territoriale, che trova una delle sue massime espressioni a Noto. La città, capitale del Barocco, è infatti una chiara testimonianza di un lungo e travagliato passato e, al tempo stesso, una grande eredità culturale che seduce ad ogni passo. Dall’architettura alle tradizioni culinarie, questa terra accompagna in un viaggio alla scoperta di sapori autentici ed emozioni uniche.