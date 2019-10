Salame e cioccolato: imperdibili e saporiti rendez vous

- Da venerdì 25 a domenica 27 ottobre il centro storico di Cremona sarà invaso da produttori provenienti da tutta Italia e anche dall'estero. Tante sono le iniziative che si svolgono nell’arco dell’anno lungo lo Stivale, ma quella di Cremona è l’unica che può vantare di essere dedicata esclusivamente al salame. Ci saranno laboratori dedicati ai bambini, tour culturali alla scoperta della città e dei suoi capolavori ei. Otto agriturismi si sfideranno, uno contro l’altro, mettendo in gioco la qualità e il gusto dei loro prodotti. “Dulcis” in fundo, domenica mattina, giorno della chiusura della Festa del Salame, verrà realizzato, farcito con salame di Cremona Igp e poi, una volta completo, verrà tagliato e offerto per l'assaggio al pubblico.- . Tante le iniziative che animeranno il centro di Modena da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre. Tra gli eventi più importanti la realizzazione in scala 1:1 della(20 quintali di cioccolato) in omaggio a Michaelnel suo cinquantesimo compleanno ad opera del cioccolatiere Mirco Della Vecchia e del suo team di maestri cioccolatieri. Verrà inoltre realizzato un Louvre del Cioccolato dove sarà possibile ammirare delle sculture realizzate interamente in cioccolato dal cioccolatiere Stefano Comelli. Lungo è, poi, l’elenco delleche anche quest’anno verranno promossi durante ‘Sciocola’ che non è solo ghiottoneria, ma anche cultura e spettacolo nella celebrazione dell’intreccio fra cucina, arte e intrattenimento., tra le piazze e le strade del centro storico siciliano, ha organizzato. Diverse le aree tematiche in cui sarà suddivisa la manifestazione: area commerciale, una vasta zona per la vendita di cacao e cioccolato, delle aziende artigiane locali; area didattico-culturale, con degustazioni guidate, laboratori di cucina, workshop e presentazioni per. Ma anche, percorsi espositivi alla scoperta delle bellezze artistiche e architettoniche di Modica. Ampio spazio sarà dedicato anche aicon laboratori per realizzare facili ricette dal gusto irresistibile, degustazioni, e iniziative culturali e didattiche.