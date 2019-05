Milano Wellness Weekend: tre giorni dedicati al benessere

Il tema principale del Milano Wellness Weekend è il Benessere dei Sensi, con percorsi esperienziali, consulenze mediche e fitness, e attività dalle ore 14 alle ore 19 il venerdì, e dalle ore 10 alle ore 19 il sabato e la domenica.



Consulenze mediche gratuite - Si possono prenotare gratuitamente sul sito di Starbene e di MyPersonalTrainer appuntamenti con un medico del Gruppo Ospedaliero San Donato, che vanta 18 ospedali in Italia, fra Lombardia ed Emilia Romagna. A disposizione del pubblico ci sono un nutrizionista, un dermatologo, un gastroenterologo, un ginecologo, un cardiologo e un neurologo.



Talk - Sono in programma appuntamenti condotti dagli esperti dei team dei due brand e dedicati all’importanza della prevenzione e dei corretti stili di vita, con ospiti speciali come Paolo Veronesi, direttore della divisione di Senologia chirurgica allo IEO Istituto Europeo di Oncologia; Johanna Maggy, insegnante di pilates e coach olistica; Mara Navarria, schermitrice italiana, campionessa del mondo 2018, insieme con il suo preparatore mentale Alessandro Vergendo. Ci sono poi l’immunologo Attilio Speciani, il dietologo Nicola Sorrentino, lo psicologo del buonumore Terenzio Traisci, lo scienziato Mario Biava, specializzato nella riprogrammazione cellulare; l’avvocato Anna Seddone, insegnante di apnea e tecniche di respirazione.



Benessere – Si coltiva lungo un percorso esperienziale associato ai cinque sensi. Sì parte dall’udito con un mindfulness corner, dove provare esercizi associati all’ascolto di brani musicali dagli effetti distensivi e rilassanti e lezioni di meditazione guidate; alla vista è dedicato un esame del fondo oculare; per il gusto c’è un'experience sensoriale; per il tatto è possibile effettuare un test di idratazione della pelle e ricevere consigli di bellezza per la cute; infine per l’olfatto, attraverso un percorso fito-aromatico, viene dimostrato come le proprietà anti-infiammatorie degli oli essenziali possono offrire un valido ristoro in casi di allergie.



Fitness e prevenzione - La manifestazione è l’occasione perfetta per scoprire gli allenamenti funzionali al benessere di tutta la sfera sensoriale, tra cui lo yoga; ci sono anche dei corner in cui effettuare analisi posturali e biometriche di peso, pressione, percentuale della massa grassa e magra, e frequenza cardiaca.



Area Kids – Per i piccoli ci sono attività e laboratori a cura di Tatadok e un angolo nutrizione in collaborazione con il Gruppo Ospedaliero San Donato.



Per il programma completo, info e iscrizioni: starbene.it e mypersonaltrainer.it