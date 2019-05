Tradizioni marinare: Cervia celebra lo Sposalizio del Mare

Tradizioni marinare: Cervia e lo Sposalizio del Mare Le caratteristiche imbarcazioni storiche della Romagna Istockphoto 1 di 4 Sposalizio del mare: il corteo sfilata in costume Foto Piero Alvisi Ufficio stampa 2 di 4 Sposalizio del mare: il corteo sfilata in costume Foto Piero Alvisi Ufficio stampa 3 di 4 La pesca dell'anello - Foto Paolo Cingolani Ufficio stampa 4 di 4 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La festa ci riporta indietro nel tempo, per la precisione alla festa dell’Ascensione del lontano 1445. In quel giorno Pietro Barbo, vescovo di Cervia diventato in seguito Papa Paolo II, si trovava in mare, di ritorno da un’ambasceria a Venezia. La nave che lo riportava a casa fu sorpresa da una tempesta: per placare le acque il vescovo gettò tra le onde il suo anello pastorale, salvando in questo modo la nave e l’equipaggio. La rievocazione storica fa rivivere simbolicamente questo episodio e segna il profondo legame che unisce la città al suo mare, dispensatore di doni e di ricchezze e manifesta l'aspirazione di fratellanza tra i cittadini di Cervia, quelli delle città vicine e tutti i viaggiatori dell'Adriatico.



Il rito prevede che nel pomeriggio della domenica dell’Ascensione, al suono festoso delle campane della Cattedrale e ai rintocchi di quella della Torre comunale, il Vescovo accompagnato dal suo seguito di sacerdoti incontri il Sindaco e le altre autorità civili sulla piazza centrale. Tutti si dirigono in corteo verso il porto, accompagnati dalla banda musicale: qui ci si imbarca su diverse imbarcazioni di varia dimensione. Il corteo di barche percorre il porto canale fra la gente assiepata sulle rive fino al mare aperto. Qui il Vescovo getta fra le onde un anello legato a un nastro dopo aver pronunciato una benedizione e una preghiera rituale. Subito si tuffano giovani e vigorosi nuotatori che si mettono in cerca dell’anello: il fortunato e abile pescatore che riesce a conquistarlo conserverà il trofeo come ricordo o come fede nuziale per quando si sposerà.



Il programma, come sempre molto intenso, vede quest’anno attività dal 29 maggio al 2 giugno. Gli eventi sono legati al mondo del mare e della pesca, fra passeggiate e appuntamenti enogastronomici, alla scoperta dei tanti buoni sapori legati alle tradizioni marinare e alla cultura del cibo della Romagna. Sono in programma anche eventi artistici di rilievo, tra cui la mostra d’arte “I Mille di Sgarbi”, ospitata presso i Magazzini del Sale, con una selezione di opere di artisti scelti dal critico e storico dell’arte Vittorio Sgarbi, presente all’inaugurazione venerdì 31 maggio.



Partner della edizione 575 è la regione francese del Beaujolais, con la quale Cervia e il suo territorio intrattengono un intenso rapporto di scambio: le due regioni condividono infatti una particolare attenzione alla cura del territorio e alle attività di sensibilizzazione e di salvaguardia dell’ambiente naturalistico, una forte tradizione gastronomica. Proviene dalla regione francese anche la Dama dell’anello, la neoeletta miss Rodano Chloé Prost.



Lo Sposalizio del Mare è inserito nel programma di eventi “Vele al Vento”, un percorso itinerante alla scoperta dei borghi e della costa romagnola che coinvolge per tutta l’estate, oltre a Cervia, Rimini, Bellaria Igea Marina, Cattolica, Riccione e Cesenatico, con raduni di barche storiche, musei marinari e feste.



Per informazioni http://turismo.comunecervia.it.