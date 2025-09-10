A Milano un weekend con MypersonalTrainer Days

Un ricco calendario – Sabato 13 settembre inaugura la due giorni Martina Riva, Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano, in compagnia di Daniela Cerrato, CMO di Mondadori Media, e della giornalista sportiva Monica Bertini.

Alle 10.00 appuntamento con Tania Cagnotto, l'unica donna italiana ad aver vinto una medaglia d'oro ai Campionati Mondiali di tuffi. L’atleta descriverà le sue esperienze, racconterà il suo lavoro con i giovani e sosterrà l’importanza di scegliere uno sport che piace e appassiona al di là dei pregiudizi che possano arrivare dall’esterno.

A seguire il campione Massimiliano Rosolino, oro olimpico a Sydney 2000 e mondiale a Fukuoka 2001 nei 200 metri misti. Vincitore di numerose competizioni internazionali, tra cui 4 medaglie olimpiche, 15 mondiali e 41 europee, a MypersonalTrainer Days racconterà la sua passione per il nuoto e lo sport in generale, rimasta immutata dopo il suo ritiro dalle scene, e farà capire quanto per lui sia importante uno stile di vita sano e sempre attivo.

Il pubblico potrà inoltre conoscere e toccare con mano la sensibilità e tenacia di Diego Gastaldi, atleta paralimpico, campione italiano e creator digitale. Ha collezionato 4 record italiani di atletica ed ha vinto due medaglie agli Europei di Berlino nel 2018. Il suo spirito avventuroso e la sua mentalità intraprendente lo hanno portato ad affrontare nuove sfide dopo il terribile incidente che lo ha costretto sulla sedia a rotelle.