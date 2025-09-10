A Milano un weekend con MypersonalTrainer Days

Tre giorni con l’attesissimo evento di benessere fitness, sport e sana alimentazione
© Ufficio stampa
Il benessere trova casa a Milano per la nuova attesissima edizione di MypersonalTrainer Days, due giorni di attività gratuite e aperte al pubblico, dedicate agli appassionati di wellness, fitness, sport e sana alimentazione. L'appuntamento, patrocinato dal Comune di Milano, in calendario sabato 13 e domenica 14 settembre, coinvolgerà l’intera area dell'Arco della Pace con workout innovativi, incontri con i fuoriclasse dello sport, talk e consulti medici. Tra gli ospiti d’eccezione spiccano i nomi di Bobo Vieri, Alessandro Matri, Nicola Amoruso, Massimiliano Rosolino, Tania Cagnotto, Diego Gastaldi, Jill Cooper, Nicolò Famiglietti, Jairo Junior e tanti altri ancora.
L’iniziativa quest’anno si presenta al pubblico con la nuova denominazione “ Wellness (R)evolution”, per sottolineare l’evoluzione del concetto di benessere di cui MypersonalTrainer si fa portavoce. Nel ricco calendario ci sono infatti numerosi appuntamenti con i migliori workout, con le pratiche wellness di tendenza accostate ad attività uniche e spettacolari, ma anche i talk con fuoriclasse del mondo dello sport e del benessere, senza dimenticare una serie di utili consulti medici.
Non mancano i grandi nomi che animano le giornate dei MypersonalTrainer Days: dal nuotatore Massimiliano Rosolino a Tania Cagnotto, la più grande tuffatrice italiana di tutti i tempi, dall’atleta paralimpico, ingegnere e inventore Diego Gastaldi ai guru del fitness come Jill Cooper, Jairo Junior oltre a Nicolò Famiglietti e Silvia Fascians del roster di Power Talent Agency e molti altri ancora.
Un ricco calendario – Sabato 13 settembre inaugura la due giorni Martina Riva, Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano, in compagnia di Daniela Cerrato, CMO di Mondadori Media, e della giornalista sportiva Monica Bertini.
Alle 10.00 appuntamento con Tania Cagnotto, l'unica donna italiana ad aver vinto una medaglia d'oro ai Campionati Mondiali di tuffi. L’atleta descriverà le sue esperienze, racconterà il suo lavoro con i giovani e sosterrà l’importanza di scegliere uno sport che piace e appassiona al di là dei pregiudizi che possano arrivare dall’esterno.
A seguire il campione Massimiliano Rosolino, oro olimpico a Sydney 2000 e mondiale a Fukuoka 2001 nei 200 metri misti. Vincitore di numerose competizioni internazionali, tra cui 4 medaglie olimpiche, 15 mondiali e 41 europee, a MypersonalTrainer Days racconterà la sua passione per il nuoto e lo sport in generale, rimasta immutata dopo il suo ritiro dalle scene, e farà capire quanto per lui sia importante uno stile di vita sano e sempre attivo.
Il pubblico potrà inoltre conoscere e toccare con mano la sensibilità e tenacia di Diego Gastaldi, atleta paralimpico, campione italiano e creator digitale. Ha collezionato 4 record italiani di atletica ed ha vinto due medaglie agli Europei di Berlino nel 2018. Il suo spirito avventuroso e la sua mentalità intraprendente lo hanno portato ad affrontare nuove sfide dopo il terribile incidente che lo ha costretto sulla sedia a rotelle.
Tante attività e workout di tendenza - Sabato 13 settembre, tra le attività di tendenza si può scoprire con Sayonara Motta un programma innovativo nel quale si fondono varie discipline come danza, pilates, acrobatica, calisthenics e yoga, con benefici per la decompressione vertebrale. Con le sue amache sospese, l’AntiGravity® Fitness lavora contro la gravità, aiuta a tonificare, allungare e riallineare il corpo, migliorando postura, flessibilità, equilibrio e coordinazione. Alle ore 10.40 nell'area palco appuntamento con Silvia Fascians (di Power Talent Agency) che condurrà una classe di Total body PHA workout, in cui forza ed esplosività si uniscono in un divertente allenamento.
Alle ore 11.20 sarà la volta di Giorgio Palli con Hiit of balance, fire, air and earth e alle ore 12.40 Nicolò Famiglietti (anch’esso di Power Talent Agency), coinvolgerà il pubblico sempre numerosissimo con Aero Tone.
Alle ore 16.20 spazio a Tamboo, innovativa disciplina di fitness che combina attività fisica, ritmo e vibrazioni. Un’altra veterana di MypersonalTrainer Days, Jill Cooper, con il suo entusiasmo terrà una lezione di Superjump, sabato alle ore 17. La giornata si concluderà alle ore 18.15 con Zumba Party e apericena.
Gli appuntamenti di domenica 14 settembre – A partire dalle ore 10.00 spazio al padel, con la possibilità per tutti di giocare e provare questo sport. Grazie alla collaborazione con Italian Padel, con il format Italian Padel Club in partnership con Italy Padel Tour, domenica dalle 10.00 alle 18.00 circa si svolge il mini torneo spettacolare “Sfida le Football Legends”, con la partecipazione di alcuni volti noti del calcio, come Bobo Vieri, Alessandro Matri, Nicola Amoruso, Alessandro Budel, Tomas Locatelli, Massimo Maccarone, Stefano Torrisi e German Denis.
E poi ancora domenica alle ore 14.20 appuntamento con il Cross Cardio, guidato da Jairo Junior, e alle ore 15.00 con GroupBoxing® Spar, disciplina di fitness di gruppo che unisce elementi della boxe e delle arti marziali con l'allenamento aerobico, utilizzando sacchi a base mobile. Alle 17.00 si scopre poi lo Spinroll un’innovativa pratica funzionale in grado di migliorare mobilità e postura. Grandi e piccini potranno inoltre divertirsi nelle due giornate dello spazio dedicato al basket.
Non mancano i talk formativi e, domenica alle 15.00 l’appuntamento con l'esperto di armocromia Ferschetty, mentre Laura Crugnola, del roster di Power Talent Agency, alle 16.00 parlerà di La nutrizione che ti trasforma.
Mypersonaltrainer Days ospiterà inoltre Pompieropoli, l’attività pensata dai Vigili del Fuoco per i bambini a partire dai 3 anni, emozionante ed educativa. Ai partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione.
Tutte le attività sono gratuite, previa registrazione.
Per info e prenotazioni: https://www.my-personaltrainer.it/myptdays.
Commenti (0)