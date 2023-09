A Milano e in tutta Italia il Festival del Disegno 2023

È questa l’ispirazione dell’ottava edizione del Festival del Disegno , in programma al Castello Sforzesco di Milano sabato 16 e domenica 17 settembre , proseguendo in tutta Italia fino al 15 ottobre.

La nuova edizione, a cura di Fabriano, prende il via dal tratto energico di Lucio Schiavon, con disegni che si compongono e si trasformano in una continua metamorfosi. Un’occasione per divertirsi, imparare, mettersi alla prova con tutte le tecniche, tra pennelli, matite, pennarelli, forbici, pennini, inchiostri in un arcobaleno di colori e con ogni tipo di carta. L’invito è per tutti, non solo per chi pensa di saper disegnare, e anche quest’anno ci saranno tanti artisti, illustratori, fumettisti e calligrafi da cui imparare, con cui confrontarsi e sperimentare tutte le tecniche.



Il Festival ha raccolto negli anni oltre 80.000 persone con la partecipazione di 80 artisti e 2.000 attività in più di 300 città italiane: insieme alle mani esperte di illustratori, fumettisti e calligrafi, l’invito è rivolto a tutti perché tutti noi, adulti o bambini, appassionati, professionisti, timidi e curiosi, coraggiosi e inesperti o entusiasti sperimentatori, sappiamo disegnare e tutti noi possiamo farlo. Il Festival è quindi l’occasione giusta per riscoprire la bellezza di un linguaggio universale per natura, che non ha barriere di lingua, provenienza o età, che unisce, non esclude e lascia spazio all’immaginazione e alla possibilità di esprimere pensieri, sogni e desideri, ognuno a suo modo.

“Disegnare è sempre un atto d’amore, gratuito, anonimo e disinteressato, perché il suo valore non ha prezzo ed è puro perché è di tutti e per tutti” (Lucio Schiavon).



Le due giornate di Milano si svolgono nei cortili del Castello Sforzesco, grazie alla collaborazione con Comune di Milano – Cultura: è questa la sede in cui si alternano laboratori a ciclo continuo per i più piccoli mentre i più grandi possono approfittare di un fitto programma di Atelier nei quali confrontarsi con tanti artisti. Quest’anno insieme a Lucio Schiavon si può scoprire come portare a spasso una linea oppure imparare a disegnare con la forbice usando la tecnica del collage: sotto la guida di Gio Pastori si realizzano coloratissimi insetti, mentre possiamo far rivivere i giganti della preistoria con Davide Bonadonna, paleontologo e illustratore di sorprendenti dinosauri.

Torna anche quest’anno Alberto Madrigal, grande amico della carta Fabriano, con un laboratorio tra fumetto e acquerello; oppure possiamo realizzare un bestiario di montagna in compagnia dell’immaginario alpino di Giorgia Pallaoro, partendo dalla lettura di “Il roseto di Re Laurino”, mentre con Mattia Bonora ci si può divertire con la calligrafia e con esperimenti di lettering. Mara Cerri invita invece a raccontare l’amicizia attraverso un fumetto, partendo dalla graphic novel da lei realizzata e tratta dal romanzo di Elena Ferrante; con Luisa Callisto e Valentina Doati dell’Associazione “SMED, Scrivere a Mano nell’Era Digitale” si impara invece a creare un bullet journal, ovvero un diario in cui raccogliere e organizzare emozioni e ricordi.

Leggi Anche FestivalFilosofia 2023: riflettere sul tema della parola

Lo youtuber RichardHTT svela i segreti dei disegni che si nascondono inaspettatamente anche in uno scarabocchio, mentre Collezione Ramo presenta Stefano de Paolis, protagonista di un talk insieme a Irina Zucca Alessandrelli, curatrice della Collezione, dedicato alla particolare tecnica del disegno con la punta d’argento.

Un grande evento finale conclude in allegria l’edizione 2023: Gianfranco Florio, illustratore di "Topolino”, racconta in una vivace lezione interattiva e aperta a tutti, come nasce un fumetto coinvolgendo i partecipanti e disegnando insieme a loro.





Dal 16 settembre al 15 ottobre 2023 sono in programma in tutta Italia eventi dedicati al disegno, da Bolzano a Catanzaro, isole comprese. L'elenco delle iniziative e tutte le informazioni sono online sul sito: https://fabriano.com/festival-del-disegno/.