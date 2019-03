Milano, Cartoomics: fumetti e cultura pop Ufficio stampa 1 di 6 Ufficio stampa 2 di 6 Ufficio stampa 3 di 6 Ufficio stampa 4 di 6 Ufficio stampa 5 di 6 Ufficio stampa 6 di 6 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci



Come ogni anno si danno appuntamento a Cartoomics numeri sempre maggiore di appassionati e curiosi di ogni età e provenienza: lo scorso anno le presenze dei visitatori hanno raggiunto quota 96.000 consolidando un trend di crescita costante del 20% negli ultimi 5 anni.



Quest’anno la kermesse è anticipata, per la prima volta in assoluto, dal 1° convegno nazionale editori, autori comincs & graphic novels dedicato agli addetti ai lavori, alla stampa e a tutti gli appassionati: Il congresso si intitola “Oltre le nuvole” e si svolge giovedì 7 marzo dalle ore 14.30 alle 17.30 sempre alla Fiera Milano-Rho, presso il Centro Congressi. Vi prendono parte tutti i rappresentanti del mondo del fumetto, tra cui personalità di spicco e di comprovata esperienza del settore.



Cartoomics è, come sempre, il punto di intersezione tra tanti temi e mondi diversi: ci sono “movies, comics & games", presenti nel logo di Cartoomics sin dall’inizio e ai quali si aggiungono dall’edizione 2019 “pop, tech & fun" a chiarire ulteriormente lo spirito che anima questa fiera e che la rende unica.



Il programma di Cartoomics 2019 è come sempre ricco di incontri, eventi speciali e ospiti di rilievo: insieme al superospite della sezione comics Max Bunker, invitato per festeggiare il 50° anniversario del suo mitico Alan Ford, c’è Ivo Milazzo, creatore con Giancarlo Berardi nel 1974 dell’indimenticabile Ken Parker. Milazzo riceverà il IV Cartoomics Artists Award (assegnato negli scorsi anni ad artisti del calibro di Milo Manara, Giorgio Cavazzano e Altan) e sarà protagonista di un panel dedicato a tutti i suoi fan. Premiato alla 26ª edizione anche Massimo Boldi, ospite d’eccezione di un evento speciale condotto dal direttore artistico e dall’”Ambasciatore della Passione” di Cartoomics, l’attore Nicola Nocella (Nastro d’argento nel 2010 per Il figlio più piccolo di Pupi Avati e nomination al David di Donatello 2018 per l’interpretazione di Easy – Un viaggio facile facile) durante il quale si ripercorrerà la sua poliedrica carriera facendo il punto sulle peculiarità da “disegno animato vivente” della sua comicità ed esplorando la sua passione per il mondo del fumetto e del cartoon.



La manifetazione è organizzata dalla società Upmarket s.r.l. mentre la direzione artistica è del giornalista e critico cinematografico Filippo Mazzarella. Informazioni sul sito www.cartoomics.it/