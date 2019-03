Dolomiti Ski Jazz: musica e food tra le montagne innevate

Val di Fiemme: neve e cucina con il sound del jazz DOLOMITI FOOD JAZZ 2019 Capanna Cervino_Pg visitfiemme.it - foto orlerimages.com Ufficio stampa 1 di 11 DOLOMITI FOOD JAZZ - Foto orlerimages.com Ufficio stampa 2 di 11 DOLOMITI FOOD JAZZ Predazzo Pg visitfiemme.it foto orleirmages.com Rifugio Valles Ufficio stampa 3 di 11 Foto di Nicola Malaguti Ufficio stampa 4 di 11 Foto di Nicola Malaguti Ufficio stampa 5 di 11 DOLOMITI FOOD JAZZ - Foto orlerimages.com Ufficio stampa 6 di 11 Dolomiti Ski Jazz Gisella Ferrarin Quartet Ufficio stampa 7 di 11 Dolomiti Ski Jazz Foto Pierluigi Orler Ufficio stampa 8 di 11 Ufficio stampa 9 di 11 DOLOMITI FOOD JAZZ Predazzo_pg visitfiemme.it foto orleirmages.com Ufficio stampa 10 di 11 DOLOMITI FOOD JAZZ Pg visitfiemme.it foto orlerimages.com Ufficio stampa 11 di 11 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Gastronomia e musica in quota per due festival sulle piste da sci. leggi tutto

DOLOMITI SKI JAZZ, giunto alla sua edizione numero 22, raccoglie come di consueto i più amati jazzisti europei accanto ai loro colleghi americani di fama mondiale si danno appuntamento sulle piste da sci della Val di Fiemme, nei pub e nei teatri. Fra gli oltre 60 artisti del 22° Dolomiti Ski Jazz, spiccano musicisti di fama internazionale come Alex Sipiagin, Luca Boscagin, As Madalenas e Los Ernestos, Luigi Bonafede, Dawn Mitchell, Alessandro Lanzoni, Thomas Morgan, Eric McPherson, Pietro Tonolo, Roberto Bindoni, il Soon Trio, Giampaolo Casati, i Lost Boys e il sassofonista Simone Alessandrini apparso tra i migliori nuovi talenti del jazz italiano del 2018 nella top ten del referendum Top Jazz.



I luoghi in cui lasciarsi travolgere dall’euforia jazzistica sono la Baita Ciamp dele Strie (Bellamonte), il Rifugio Zischgalm e lo Chalet Caserina (Pampeago), l’Eurotel (Cermis), lo Chalet Valbona (Alpe Lusia), il Rifugio Passo Feudo (Ski Center Latemar), la Baita La Morea (Lusia, Bellamonte). Per gli amanti delle escursioni a piedi in mezzo alla neve, la musica arriva anche al Rifugio Fuciade (Passo San Pellegrino). Dopo aver fatto il pieno di neve e spazi aperti, la sera il Dolomiti Ski Jazz scende a valle per regalare calde suggestioni nei pub e nei teatri.



La seconda edizione della rassegna gastronomica DOLOMITI FOOD JAZZ coinvolge ristoranti e rifugi della Val di Fiemme che propongono “piatti musicali” con le note aromatiche dei sapori della valle, dei vini trentini e Cembrani Doc, della Birra di Fiemme e di altre chicche chilometro zero. L’emancipazione della cucina tradizionale della Val di Fiemme seguirà per nove giorni i binari dell’emancipazione della musica jazz, rivisitando i sapori locali. I piatti si ispirano a volti e suoni leggendari del jazz: si parte ad esempio, da un gustoso tris di focacce,dedicato all’Oscar Peterson Trio, e si evocano con fondute, filetti, ravioli, canederli e dolci di cioccolato e ricotta, il fascino di Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Glenn Miller, Aretha Franklin, Billie Holiday e Charlie Parker. Mentre alcuni piatti seguono ritmi di genere come lo swing e il dixieland, c’è chi propone una jam session con i sapori della tradizione della Val di Fiemme.



Il Dolomiti Ski Jazz si fa vivo anche con gli aperitivi, le cene e le degustazioni della Strada dei Formaggi delle Dolomiti. Per stuzzicare la golosità degli sciatori ci sono quattro appuntamenti con “Happy Cheese” che abbina i formaggi di Fiemme ai vini Endrizzi, Villa Corniole, Cesarini Sforza Trentodoc e Altemasi Trentodoc. Oltre a una “Cena con il casaro Alberto del Caseificio di Cavalese”, sono in programma gli appuntamenti con “Buon viaggio nel formaggio” per scoprire i Caseifici di Predazzo e Cavalese e “Come nasce la birra artigianale della Val di Fiemme” al birrificio di Daiano.



Tutte le informazioni sono online sul sito www.visitfiemme.it.