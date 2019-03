Gite fuori porta: le sagre del weekend

FESTA DELLE CAPE - Lignano Sabbiadoro (Udine) – Continua fino a domenica 10 marzo a Lignano Sabbiadoro la festa all’insegna dei sapori di mare, dedicata a vongole, sarde, cannolicchi e calamari, proposti con i prodotti dell'Alto Adriatico. La manifestazione, nata quasi per gioco e oggi diventata un appuntamento ”classico”, si propone di promuovere i prodotti ittici locali e soprattutto di fare beneficienza: il ricavato infatti, come tutti gli anni, sarà devoluto a favore delle associazioni di volontariato del territorio. Il luogo di ritrovo è Piazza d'Olivo a Lignano Pineta. INFORMAZIONI www.festadellecape.it.



FIERA DI SAN GREGORIO 2019 – VALDOBBIADENE Treviso -– Da sabato 9 a lunedì 11 marzo la città celebra il suo Patrono con una bella manifestazione dedicata a tutto il meglio per il mondo agricolo e a tanti buoni sapori genuini. Oltre all’esposizione di attrezzature, macchinari e merci, la fiera propone la Cittadella dei Prodotti Tipici con l’opportunità di assaggiare numerose specialità locali, presentate direttamente dai produttori nei loro stand e tanti prodotti di eccellenza del settore vitivinicolo. La fiera si svolge nel centro storico di Valdobbiadene e si articola in una fiera campionaria lungo le vie del centro storico, una via dedicata all’agricoltura e la zona del gusto, con la già citata Cittadella dei sapori. Ingresso gratuito. INFO sulla pagina Facebook dedicata.



FIERA PRIMAVERILE- Carmagnola (Torino) - Tutto il bello della campagna si raduna alle porte di Torino sabato 9 e domenica 10 marzo. Ci sono gli esemplari di razza bovina, le attrezzature agricole, il mercatino dell'antico e bancarelle di ogni tipo, per annunciare l’imminente arrivo della primavera. La fiera, giunta alla sue edizione 555, accompagna da secoli la storia di Carmagnola e scandisce i tempi del lavoro della comunità contadina. Ci sono anche un grande mercato ambulante e il "Mercantico" con ben 800 bancarelle. INFORMAZIONI: www.comune.carmagnola.to.it



PRIMAVERA DEI VINI - Rovescala (Pavia) - Pinot nero, Bonard, Cabernet Sauvignon e Malvasia secca: per scoprirli e lasciarsi inebriare ci sono ben cinque domeniche, dal 3 al 31 marzo, alla scoperta di sfumature e bouquet aromatici dei vini dell'Oltrepò Pavese. Ogni domenica, dalle 10.00 alle 18.00, gli stand gastronomici propongono tante specialità locali e prodotti tipici, che accompagnano la degustazione guidata di oltre 100 etichette. Non mancano il mercatino dell’artigianato e della gastronomia, i giochi per i più piccoli, convegni e tavole rotonde sull'enoturismo, il vino nella storia e l'acquisto consapevole. INFORMAZIONI sulla pagina Facebook dedicata.



ANTICA FIERA DI SAN GREGORIO - Morciano di Romagna – Rimini - In questa bella sagra dedicata al patrono della città, si festeggiano tanti prodotti della terra buoni e genuini e la tradizione contadina fatta di lavoro nei campi e di allevamento degli animali. Si festeggia da sabato 9 a domenica 17 marzo nella più autentica atmosfera della vita di campagna. L’antica Fiera comprende infatti la mostra-mercato di cavalli, bovini, ovini e animali da cortile e prodotti della pastorizia, ma anche numerose iniziative di intrattenimento, tra cui spettacoli, mostre, la campionaria dei prodotti dell'artigianato, dell'industria e dell'agricoltura. Ci sono tante bancarelle, il luna park e tanti piaceri per il palato con i prodotti tipici della Valconca. INFORMAZIONI www.comune.morcianodiromagna.rn.it.



TIPICITÀ - MADE IN MARCHE FESTIVAL - Fermo - Da sabato 9 a lunedì 11 marzo i prodotti di eccellenza marchigiani danno appuntamento ai foodies di tutta Italia a Fermo, per un vero e proprio viaggio tra le prelibatezze enogastronomiche e lungo percorsi turistici inediti. C I sono ben sette aree espositive specializzate e tanti eventi, tra cui spettacoli del gusto, mercatini e saloni tematici, workshop, seminari e convegni. Tra i prodotti in evidenza nel centro storico segnaliamo la birra agricola, le produzioni bio, il cioccolato d'autore e, naturalmente, i vini marchigiani. Non mancano prelibatezze come olive ascolane, maccheroncini di Campofilone, salame di Fabriano, olio extravergine d'oliva, miele, formaggi pecorini e caprini, vino cotto, marmellate, tartufi, pesce dell'Adriatico. INFORMAZIONI: www.tipicita.it.



SAGRA DEL POLENTONE - Castel Di Tora (Rieti) - Domenica 10 marzo, prima domenica di Quaresima, è dedicata come vuole la tradizione alla polenta, anzi al Polentone, servito insieme ad aringhe, tonno, baccalà e alici, gli ingredienti con i quali si prepara il tipico sugo di magro locale. Il grazioso borgo sulle rive del Lago del Turano è uno dei sedici paesi che compongono l’Associazione Culturale dei “Polentari d’Italia”. INFORMAZIONI: www.prolococastelditora.it.