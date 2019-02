Acquario di Genova: le iniziative che anticipano la primavera

Iniziative speciali allʼAcquario di Genova Incontri ravvicinati con Spongebob. Fotografia: Merlo Ufficio stampa 1 di 10 Fotografia: Merlo Ufficio stampa 2 di 10 Fotografia: Merlo Ufficio stampa 3 di 10 Ufficio stampa 4 di 10 Ufficio stampa 5 di 10 Ufficio stampa 6 di 10 Equilibrio in blu Ufficio stampa 7 di 10 Ufficio stampa 8 di 10 Ufficio stampa 9 di 10 Ufficio stampa 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Incontri ravvicinati con Spongebob, le performances di “Equilibri in blu” e una navetta gratuita da Milano e da Torino. leggi tutto

Lo speciale programma di iniziative e appuntamenti è stato ideato per offrire al pubblico un periodo straordinario in cui vivere esperienze uniche ed esclusive all’insegna del mare e dell’emozione, particolari anche in virtù del loro carattere circoscritto nel tempo. Le esperienze sono infatti disponibili esclusivamente dal 15 febbraio al 31 marzo 2019, per sottolineare l’unicità delle proposte e offrire nuovi spunti per tornare a visitare la struttura.



LA NAVETTA – E’ un servizio davvero speciale, istituito per coccolare il pubblico e concedere a tutti la possibilità di godere la visita senza doversi preoccupare dell’organizzazione del viaggio. Il servizio, attivo da Milano e da Torino dal 15 febbraio al 10 marzo, è giornaliero e gratuito, e riservato a chi è in possesso di un titolo di ingresso all’Acquario di Genova o di un biglietto dei percorsi del mondo AcquarioVillage. Le navette partono rispettivamente dalle stazioni di Milano Centrale e Torino Porta Nuova tutti i giorni nel periodo indicato, con una corsa nei giorni feriali e tre corse nei fine settimana con partenza al mattino e rientro in giornata. La partenza da Milano tutti i giorni è alle ore 8.30, mentre nel weekend anche alle ore 9.15 e 10.15. Da Torino il collegamento parte tutti i giorni alle 08.30 e nel fine settimana anche alle ore 9.30 e 10.30. Le corse del ritorno, sia per Torino che per Milano, partono alle ore 16 tutti i giorni e nel fine settimana anche alle ore 17 e 18.



“EQUILIBRI IN BLU” – Ha luogo tutti i giorni dal 15 febbraio al 31 marzo, ed è compresa nel biglietto di ingresso. Consiste in quattro quadri viventi con la regia di Boris Vecchio e realizzati dalla compagnia Sarabanda; coinvolge quattro artisti in quattro sale diverse in altrettante performance molto diverse tra loro, per coinvolgere, avvolgere e stupire lo spettatore. La partenza è segnata da un’attrice che accompagna il pubblico ricomparendo nelle diverse tappe. Il percorso artistico prende il via dalla sala degli squali con una performance degli artisti che, a sorpresa, si caleranno con un tessuto dall’alto per un’affascinante esibizione aerea; prosegue quindi nel Padiglione della Biodiversità con un’altra performance aerea, stavolta in sospensione con il cerchio e con la presenza di due artisti. Al piano inferiore del Padiglione Cetacei sono presenti due trampolieri impreziositi da costumi e luminescenze che li trasformano in grandi e fluttuanti meduse, mentre il finale si svolge in fondo alla sala dei cetacei. Il percorso artistico si svolge tutti i giorni della settimana con diverse performance al giorno in ogni tappa.



“SPONGEBOB ALL’ACQUARIO” – Tutti i giorni dal 15 febbraio al 31 marzo, compreso nel biglietto di ingresso, I bambini e i ragazzi appassionati del mondo marino hanno la possibilità di incontrare dal vivo Spongebob, la simpatica spugna gialla che abita a Bikini Botton, di interagire con lui e portare a casa una foto ricordo con il loro personaggio preferito.



LABORATORI E ANIMAZIONI - Per tutto il periodo indicato sono in programma laboratori dedicati al mondo degli invertebrati presso la sala di Spongebob allestita lungo il percorso e animazioni a tema della durata di mezz’ora circa per conoscere da vicino i variopinti abitanti del mondo marino tropicale. Le attività si svolgono tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 18 con partecipazione libera senza prenotazione.



Per tutte le informazioni, sito internet www.acquariodigenova.it.