Carnevale di Venezia, Luna protagonista per 20 giorni

L'edizione di quest'anno sarà quant mai ricca di eventi e iniziative, diffuse su tutto il territorio comunale: centocinquanta appuntamenti, trecento artisti e gruppi coinvolti, trenta manifestazioni culturali, cinquanta iniziative per bambini e ragazzi animeranno dal 16 febbraio al 5 marzo Venezia e Mestre.



Si apre sabato - Sogno e fantascienza costituiranno il fil rouge del Grand Opening della Festa Veneziana sull’Acqua in Rio di Cannaregio, sabato 16 febbraio, per poi continuare il giorno dopo, domenica 17 febbraio, con la parata di imbarcazioni di Voga alla Veneta in Canal Grande. Il via alle 11 da Punta della Dogana con arrivo al rio di Cannaregio alle 12, dove è previsto anche un assaggio di squisite specialità della cucina veneziana.



Angeli in volo - Dal 23 febbraio al 5 marzo il carnevale ritorna in Piazza San Marco che ospiterà strepitose parate di maschere, spettacoli e visoni ispirati alla luna, anche in occasione del cinquantenario dell’allunaggio dell’uomo sul pallido satellite del nostro pianeta. Comunque sarà il Corteo delle dodici Marie ad aprire il palco creato dallo scenografo del teatro La Fenice di Venezia Massimo Cecchetto, sabato 23 febbraio. Domenica 24 ecco l’attesissimo e spettacolare Doppio volo dell’Angelo, eseguito da Erika Chia e Micol Rossi.



Lo Svolo del Leon - Il 28 febbraio, Giovedì Grasso sarà la volta della Ballata del Toro mentre domenica 3 marzo nuovamente spettacolo “volante” che vedrà scendere in piazza l’Aquila 2019, cui farà seguito l’elezione della Maschera più bella, che conclude le selezioni quotidiane sul palco. Per finire in gloria martedì 5 marzo con il tradizionale Svolo del Leon saluta l’edizione 2019 del Carnevale di Venezia.



Parate anche a Mestre - Anche in terraferma lo spettacolo sarà suggestivo. Continuerà per esempio, per la terza edizione, il Mestre Carnival Street show con 15 compagnie di artisti per ogni giornata che invaderanno le vie del centro con stravaganze di ogni sorta. Si arricchisce la collaborazione con M9 con laboratori e spettacoli in tutti gli spazi e nel chiostro del Museo del '900. Il Venerdì Grasso sarà dedicato all'happy friday con le promozioni degli esercizi commerciali. Sul palco di Piazza Ferretto si svolgeranno anche i casting giovani 2019 del Festival Show per interpreti e cantautori, mentre il Volo dell'Asino con parata musicale e ospiti speciali animerà domenica 3 marzo.



