Tutta l allegria dei Caraibi nel Carnevale di Aruba

Il Carnevale è la festa più spettacolare di Aruba, chiamata anche Isola della Felicità, dove tutto cominciò negli anni '50 con piccoli festival di strada, fino ad arrivare alla creazione di un Carnevale ufficiale, ormai celebre in tutto il mondo.



Parate notturne - Alcuni tra i momenti più spettacolari includono la Lightling Parade, una scintillante parata notturna di costumi luminosi, le Children’s Parades pomeridiane dove sfilano i protagonisti più piccini del Carnevale, e infine la Grand Carnival Parade nella capitale Oranjestad, la più lunga, partecipata e spettacolare parata di tutto il Carnevale. Il falò di mezzanotte di King Momo, la rappresentazione dello spirito del carnevale, segna la fine dei festeggiamenti.



Make up a prova di caldo - Le competizioni di musica Tumba, Calypso, Roadmarch e Soca non servono solo ad intrattenere il pubblico. Questi eventi musicali sono un appuntamento fisso per famiglie e amici che ogni anno si ritrovano per festeggiare insieme. Sfoggiare t-shirt coordinate con frasi divertenti è una scelta molto popolare, basta aggiungere una parrucca stravagante o un cappello vistoso: gli artisti locali del make-up sono pronti a utilizzare i loro pennelli glitterati per creare look su misura e a prova di caldo.



Miss Carnevale - L’elezione della regina del Carnevale è uno degli eventi del Carnevale di Aruba: dal 1955 ad oggi le ragazze dell’isola sono in gara per il titolo più prestigioso della stagione e diventare la Carnival Queen. Dal momento in cui viene eletta in poi, il suo ruolo è quello di guidare le parate del Carnevale e rappresentare Aruba all’estero fino all’elezione della prossima regina l’anno successivo.



Street food - Secondo gli arubani caffè e pastechi sono il modo migliore di iniziare la giornata. Si può proseguire con finger-food fritti come croquette, dedito e empanada, oppure panini al tonno e uova alla diavola, disponibili nei vari food truck sparsi lungo i percorsi delle sfilate.



Per maggiori informazioni: www.aruba.com