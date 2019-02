Il Martedì Grasso di New Orleans è al ritmo di jazz

L’elemento più importante del Carnevale di New Orleans sono le numerose parate: se ne contano oltre una sessantina, arricchite dai carri allegorici e dalle maschere più stravaganti: si tengono in tutti i quartieri della città.



Una tradizione datata 1857 - Dobloni, perline, tazze ed altro ancora sono i tradizionali ninnoli lanciati dai carri alla folla festante: tradizione nata nel 1870 grazie ai Twelfth Night Revelers, ed ancora oggi attesa da tutti. Ma la prima parata del Mardi Gras si tenne a New Orleans il 24 Febbraio, 1857 con la Krewe of Comus presentando una parata con carri mascherati, seguita da un ballo della Krewe (compagnie che organizzano le parate) e dei propri ospiti. Le Krewe locali offrono quello che si definisce “Il Più Grande Spettacolo Gratuito esistente sulla Terra”.



Altre giornate clou - Non si sfila soltanto il 5 marzo nel Quartiere Francese ma anche negli altri quartieri cittadini, ove la genuinità della tradizione si conserva con marce di bande, musica dovunque, ninnoli lanciati in aria, dobloni e collanine. I luoghi migliori per assistere alle parate è dove iniziano, sulla St. Charles Avenue. Sabato, 16 Febbraio ecco la parata Krewe du Vieux che sfilò la prima volta nel 1987. Fu proprio la parata del KdV a sfilare per prima nel dopo-Katrina, ottenendo attenzione nazionale per la tenacia di fronte alla tragedia, l'iragano che aveva devastato New Orleans. La Compagnia du Vieux si distingue per la satira feroce, ma anche per le migliori band di fiati e di jazz di New Orleans.



Amazzoni e Centurioni - Venerdì, 22 febbraio la Krewe Of Cleopatra sfila da Uptown verso Eastbank dedica la sfilata alla leggendaria Regina d’Egitto ed é composta unicamente da donne: fu la prima organizzazione femminile nel quartiere di Uptown, con ben 500 amazzoni. Venerdì, 1 Marzo 2019 a Matairie sfila la Krewe of Centurions, che originalmente fu creata da uomini d’affari di Harahan e della zona di River Ridge nel 1979, composta solo da maschi che decisero di chiamarsi così rifacendosi ai mitici soldati romani ed è formata da oltre 350 cavalieri.



Per maggiori informazioni: www.travelsouth.visittheusa.com