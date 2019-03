Milano Clown Festival: "Stupirsi… che meraviglia"

Carnevale: lʼallegra invasione del Milano Clown Festival Ufficio stampa 1 di 14 Ufficio stampa 2 di 14 Ufficio stampa 3 di 14 Ufficio stampa 4 di 14 Ufficio stampa 5 di 14 Ufficio stampa 6 di 14 Ufficio stampa 7 di 14 Ufficio stampa 8 di 14 Ufficio stampa 9 di 14 Ufficio stampa 10 di 14 Ufficio stampa 11 di 14 Ufficio stampa 12 di 14 Ufficio stampa 13 di 14 Ufficio stampa 14 di 14 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Un festival giocoso che ha come tema "Stupirsi, che meraviglia!" leggi tutto

Il festival, promosso da Scuola di Arti Circensi e Teatrali di Milano, ideato e diretto da Maurizio Accattato, coinvolge artisti e compagnie di “nuovo circo” provenienti da tutto il mondo, con ospiti straordinari e come sempre con un messaggio provocatorio, ispirato da un occhio speciale sulla società che ci circonda. Quest’anno si riparte da un sentimento che dovrebbe appartenere a tutti, quello dello stupore. I clown, i buffoni e gli acrobati dell'età moderna, con il loro linguaggio universale e potente, possono aiutare noi tutti a riappropriarci di un sentimento che ormai è riservato solo ai bambini, ancora capaci di aprirsi alle meraviglie del mondo.



Il cuore del festival è da sempre nel quartiere Isola con tanti luoghi all’aperto e al chiuso, tra i quali i due chapiteau: il Circo PIC allestito presso i Giardini Mendel in viale Restelli, di fronte al Palazzo della Regione, e il Circo Bussa presso il Cavalcavia Bussa. A questi si affiancano altre location in zona: da piazza Minniti al Teatro Bruno Munari, Teatro Sassetti, Isola Pepe Verde, Isolacasateatro, Osteria al 9, Pub 24, Zona K, Sacro Volto, Sagrato di Santa Maria alla Fontana, Frida e anche un asilo della zona, La Giocomotiva. Maurizio Accattato nelle vesti di Moriss è in missione con i suoi esordienti Extra-Ordinaire PIC del Pronto Intervento Clown, il gruppo internazionale di assalto giocoso che usa le tecniche del nuovo circo per rompere i confini dettati dalle paure, proprio con l’obiettivo di trascinare tutti in questa operazione di coinvolgimento e stupore, per ricordarci quanto è bello lasciarsi stupire e che, anche con poco o quasi niente, abbiamo abbastanza per essere felici.



Il festival si apre mercoledì 6 marzo con “EXTRA ORDINARY-DAY: Stupirsi, che meraviglia!”, la giornata dedicata alle realtà cittadine che hanno a cuore i valori sociali per tutti, senza distinzioni, portando spettacoli e gioia a chi non può andare al festival. La manifestazione prende il via dalle zone periferiche. Si comincia alle ore 10.30 presso la Casa della Carità con uno spettacolo per gli Ospiti e per tutti i bambini in arrivo. Alle ore 14.00 si svolge la tradizionale Parata in via Padova con gli artisti e l’amatissimo PIC Bus alla testa del corteo, quest’anno con un gigantesco cuore rosso che spicca sui dodici metri di lunghezza; si raggiunge l’Ospedale dei bambini Buzzi, dove gli artisti portano animazione e acrobazie, per la gioia dei piccoli ricoverati. Il tour prosegue con una tappa alle 17.45 a Casa Jannacci con spettacoli e animazione per gli Ospiti e per chi desidera partecipare. Alle ore 21 al Circo PIC, chapiteau centrale, presso i Giardini Gregor Mendel, in viale Restelli, di fronte al Palazzo della Regione, si svolge lo spettacolo “Extra-ordinaire PIC Show”, con acrobazie e giocoleria a ritmo forsennato, a cui segue la presentazione del Petit Cabaret 1924, circo ospite del festival. Alle 21.45 sarà la volta de L’Abile Teatro, compagnia Premio del Pubblico 2018, che torna in scena al festival come Compagnia Ufficiale con “Mago per svago”.



Giovedì 7 si riparte da Piazza Duomo, per dare il via al Carnevale ambrosiano con oltre novanta artisti in arrivo da nove diversi Paesi e ben dodici compagnie in Concorso per aggiudicarsi i tre premi del festival - Premio della Giuria, Premio Giuria dei Bambini Don Eugenio Bussa, intitolato all’indimenticato educatore del quartiere Isola, e l’amatissimo Premio del Pubblico.



Tra le Compagnie Ufficiali per la prima volta al festival ci sono Luca e Tino, aka I Lucchettino – già vincitori del Mandrake d’Or di Parigi, la Compagnia francese Cie i.Si No Mad, per la prima volta a Milano con lo spettacolo di clown musicali nomadi e dispettosi. Ancora dalla Francia arriva la Compagnie du Faubourg; ci sono anche i cechi Cirkus Jinak, compagnia di performers acrobatici e danzatori con le loro spettacolari evoluzioni sui trapezi; Pina Polar, performer, acrobata e clown polacca che torna al festival con il suo cavallo di battaglia “In to the wild”. Non mancano gli show degli artisti specializzati in tecniche aeree e trapezi con strutture innovative, la ruota Cyr, acrobati e giocolieri con le cosiddette giraffe, monocicli alti più di tre metri, e i clown di nuovo circo. Tra questi la compagnia i4elementi dall’Italia, clown e musicisti straordinari, Margherita Mischitelli con la ruota Cyr; il britannico Adrian Keye, esuberante agitatore di piazze; i piemontesi The Three Dots, tre mimi bizzarri e fuori dal comune; la Compagnia Twin Brothers dalla Colombia e Brasile; Threepenny, compagnia ungherese-serba; Vitaminaeci con il suo spettacolo di bolle artistiche. E ancora non manca la musica con gli emiliani Swingari, band di strada a cavallo tra la tradizione klezmer e quella gitana. Per la prima volta il festival ha anche un Circo ospite: si tratta del Petit Cabaret 1924 che propone al pubblico la magia dei cafè chantants parigini degli anni ’20.



Sabato Grasso si apre con un evento esplosivo e si conclude nel nome della tradizione. Primo appuntamento alle ore 10.50 in piazza Duomo con una vera e propria invasione di musica, balli, acrobatica e canti. Mentre per la serata conclusiva l’appuntamento è con l'artista svizzero Pierre Byland, (ore 21.30 al Circo PIC), con lo spettacolo “Confusion”. Tra gli Eventi Speciali si segnala la presentazione del libro “Il Circo Allegria” di Fabio Grimaldi.



Tutti gli spettacoli (ad eccezione del Circo Petit Cabaret 1924 in quanto struttura ospite) sono a ingresso gratuito in ogni luogo, con offerta nel cappello agli artisti al termine dello spettacolo, se questo è stato gradito.



Tutte le informazioni e il programma completo delle iniziative è online sul sito: www.milanoclownfestival.it