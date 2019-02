A Milano arrivano gli animali fantastici

Milano: creature fantastiche, anzi, "Dream Beasts" Ufficio stampa 1 di 9 Ufficio stampa 2 di 9 Ufficio stampa 3 di 9 Ufficio stampa 4 di 9 Ufficio stampa 5 di 9 Ufficio stampa 6 di 9 Ufficio stampa 7 di 9 Ufficio stampa 8 di 9 Ufficio stampa 9 di 9 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci In mostra al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano le gigantesche installazioni dell'artista olandese ​Theo Jansen. leggi tutto

La mostra, con la main sponsorship di Audemars Piguet, il contributo di Fondazione IBSA e KLM, il sostegno di Ambasciata e Consolato generale dei Paesi Bassi e Mondriaan Fund, presenta per la prima volta in Italia le opere dell’artista olandese Theo Jansen, conosciuto in tutto il mondo per le sue gigantesche installazioni Strandbeest (“animali da spiaggia”), un progetto a cui l’artista si dedica dal 1990, dopo un periodo di studi in Fisica applicata alla Delft University of Technolog. Queste opere ricordano gli scheletri di animali preistorici o enormi insetti: la struttura è realizzata con materiali industriali come tubi flessibili in plastica, filo di nylon e nastro adesivo. Nascono come algoritmi e per muoversi non hanno bisogno di motori, sensori o tecnologie avanzate, ma semplicemente la forza del vento e dell’aria caratteristiche della costa olandese, loro habitat naturale. Nel corso degli anni le Strandbeest realizzate da Jansen si sono evolute seguendo un processo di selezione che ne fa quasi una nuova specie animale costruita dall’uomo.



L’esposizione, ospitata nel padiglione Aeronavale del Museo, offre al pubblico la possibilità di passeggiare accanto a 13 di queste imponenti creature e apprezzare i loro movimenti così sorprendentemente naturali e di confrontarsi anche a livello emotivo con i valori di innovazione e sostenibilità comunicati dalla ricerca dell’artista.



Theo Jansen, definito dalla critica internazionale “un moderno Leonardo da Vinci”, ama coniugare il sapere scientifico a suggestioni di carattere umanistico, accostando all’esaltazione della natura e della bellezza una rigorosa sperimentazione sulla cinetica e la meccanica. La sintonia dell’artista con lo spirito di Leonardo rende Jansen culturalmente vicino all’identità del Museo, che ha nel suo Dna il dialogo fra arte e scienza e che ha scelto di proporre l’opera dell’artista olandese ai suoi visitatori proprio nell’anno dedicato alle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. Le opere di Jansen sono state ospitate in alcuni dei più importanti musei internazionali quali l’Exploratorium di San Francisco, la Cité des Sciences e il Palais de Tokyo di Parigi, l’Art & Science Museum di Singapore e alla prestigiosa fiera d’arte contemporanea Art Basel Miami.



Durante il periodo di apertura della mostra il Museo propone un programma particolare per il pubblico, pensato per ragazzi, adulti e famiglie. Tra gli appuntamenti segnaliamo, in tutti i weekend di marzo, aprile e maggio: Re-Animation e visite guidate con gli animatori scientifici del Museo, attività nel temporary lab e visite guidate per i piccoli dai 5 anni. Inoltre giovedì 7 marzo, 11 aprile e 9 maggio, si svolgono le Dutch Night Dream Beasts, serate di apertura straordinaria dell’esposizione in cui le creature di Theo Jansen prendono vita in mezzo al pubblico.



Tutte le informazioni sono online sul sito del museo: www.museoscienza.org.