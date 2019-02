"La Nazione delle Piante", la mostra che insegna come salvare il pianeta

Uno dei modi per evitare un futuro catastrofico per l'umanità è guardare alle piante in un modo nuovo, usarle non solo per quello che hanno da offrire ma per quello che possono insegnare. E' l'assunto da cui parte la mostra curata dal neurobiologo di fama mondiale Stefano Mancuso "La Nazione delle Piante", uno dei percorsi che compongono la XXII Triennale Internazionale di Milano, intitolata "Broken Nature", Natura ferita. L'esposizione divulgativa scientifica si rivolge agli addetti ai lavori ma soprattutto al grande pubblico, per riflettere ma anche imparare come ogni persona, nei comportamenti quotidiani, possa contribuire alla salvezza del pianeta.