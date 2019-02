Antonello da Messina arriva a Milano, le opere in mostra fino al 2 giugno

La mostra, frutto della collaborazione fra la Regione Sicilia e il Comune di Milano-Cultura con la produzione di Palazzo Reale e MondoMostre Skira , è curata da Giovanni Carlo Federico Villa . Per la prima volta a Milano sarà possibile vedere gran parte della produzione del Maestro, del quale restano poche straordinarie opere, scampate a tragici avvenimenti naturali come alluvioni, terremoti, maremoti e all’incuria.

I visitatori potranno ammirare il celebre dipinto dell’Annunciata, proveniente da palazzo Abetellis di Palermo. È la prima volta che l'opera lascia la Sicilia. Tra le produzioni del ritrattista in mostra a Palazzo Reale, c'è anche il San Girolamo nello studio, in prestito dalla National Gallery di Londra. Dal Museo nazionale Brukenthal di Sibiu in Romania arriva invece la Crocifissione, mentre dal Museo statale di Berlino il Ritratto di giovane uomo. Altre due opere come il Ritratto di giovane e la Madonna col Bambino sono provenienti dagli Stati Uniti, rispettivamente dal Philadelphia Museum of Art e dalla National Gallery di Washington.