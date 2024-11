Milano, Bookcity: un’edizione dedicata al tema “Guerra e pace”

Il focus tematico dell'edizione 2024 è stato scelto considerando che in un momento storico in cui si ripropone drammaticamente l’atavico tema della guerra e della pace non si può non prendere atto di come questo argomento abbia impegnato e impegni la letteratura nelle sue varie forme. I libri e la letteratura sono da sempre uno spazio di rappresentazione di una terribile realtà e dell’ansia di superarla, uno strumento di espressione e comprensione, preziosi indicatori per leggere il passato e il presente, ma soprattutto per pensare il futuro.