Merano WineFestival: l’occasione per assaporare la bella vita

Il Merano WineFestival può essere un meraviglioso pretesto per lasciarsi coinvolgere nelle atmosfere del “bien vivre” che animano in modo elegante e discreto il centro di Merano dal 7 all’11 novembre: lo scenario è dominato dai colori dorati dell’autunno e ritmato dallo scorrere instancabile del Passirio proprio di fronte al parco delle Terme, e cibi e vini sono il non plus ultra che si possa desiderare. La kermesse del vino si svolge nel centro della cittadina, con cuore pulsante nel Kurhaus, fra personaggi VIP e frequentatori preparati, e presenta 1300 aziende presenti e oltre 2000 vini in degustazione, 250 etichette nella WineHunter Area, riconosce oltre 4300 WineHunter Awards, dando agli amanti dell’enogastronomia l’opportunità di partecipare a 31 masterclass, 12 showcooking e 9 talk.