Slovenia: tra natura e sapori d’autunno

L’ISTRIA SLOVENA – Si trova a pochi chilometri da Trieste ed è un meraviglioso microcosmo, dove il verde prezioso e rigoglioso, sia come dimensione fisica che per vocazione alla sostenibilità, si fonde con tutte le sfumature dell’Adriatico. Questa piccola estensione di territorio racchiude una miriade di tesori di natura, cultura, arte, enogastronomia e tradizioni. Qui, le tracce del passato veneziano si sono perfettamente armonizzate con quelle della Mitteleuropa: la regione è stata infatti annessa all’Austria-Ungheria all’inizio dell’800, dopo un breve periodo di dominazione napoleonica, seguita alla fine della Repubblica Marinara di Venezia. Se Trieste e Pola, dopo il passaggio del Veneto al Regno d’Italia nel 1866, erano i porti chiave per la Marina Imperiale e i commerci, il breve tratto di litorale sloveno (attualmente di circa 46 chilometri) era il luogo di svago e di villeggiatura per eccellenza delle classi ricche locali, grazie al suo clima mite e ai già noti effetti benefici della talassoterapia. Oltre alla bellezza di luoghi costieri come Portorož-Portorose, Piran-Pirano, Izola-Isola e la Baia della luna, con le sue candite falesie, non bisogna dimenticare il fascino dei borghi situati nell’entroterra, tra cui Padna, Korte, Marezige e Hrastovlje, immerse in una natura lussureggiante e sede di manifestazioni interessanti.