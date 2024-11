MagicLand: il parco di Valmontone si prepara al Natale

Tra le principali novità di questa edizione, spicca il musical “Lucy e il Segreto di Natalloween”, tratto dall’omonimo libro illustrato edito da Gribaudo (Gruppo Feltrinelli), già alla seconda ristampa dopo pochi giorni dall’uscita. Lo spettacolo, che va in scena presso il Gran Teatro Alberto Sordi, racconta una storia unica e coinvolgente, già diventata un classico del Natale. “È un’avventura straordinaria, in cui Lucy, la stellina del Regno, insieme agli elfetti Buddy e Pretty, si ritrova coinvolta in un gioco segreto che trasforma il Regno di Babbo Natale nel Regno di Natalloween, dando vita a un’avventura tra sogno e incanto. Questo spettacolo è il cuore pulsante del nostro Magic Christmas e riflette tutto lo spirito del Regno di Babbo Natale: magia, emozione e un pizzico di follia,” racconta Giorgio Onorato Aquilani, con il quale MagicLand ha recentemente ricevuto un prestigioso riconoscimento ai Parksmania Awards. Per completare il divertimento di tutti ci sono poi gli spettacoli di luci e l’aurora boreale proiettata nel Cosmo Academy, uno dei più grandi planetari d’Europa, che grazie alla tecnologia fulldome permette di immergersi in uno spettacolo mai visto prima. Tra le novità di questa edizione, c’è anche “Regno AdvenTour”, un percorso emozionale in 24 tappe, ognuna con una sorpresa per i più piccoli e un messaggio di riflessione e gioia per i più grandi, che si conclude con un momento speciale.