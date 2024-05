Liguria: mostre e divertimento al Festival “Giornate di Chiavari”

Il festival si propone come un omaggio a Chiavari e alle sue radici risorgimentali, con un occhio al futuro attraverso la promozione dell’arte, dello spettacolo, della storia e della ricerca scientifica, senza dimenticare la tutela del paesaggio e del patrimonio artistico cittadino. Temi riassunti dall’articolo 9 della Costituzione, filo conduttore dell’intera manifestazione.

“Giornate di Chiavari” spiega Finazzer Flory “è dedicato all’Articolo 9 della Costituzione. Il mio maestro, di cui tutti siamo allievi inconsapevoli, Leonardo da Vinci, ci ha insegnato che il movimento è la causa di ogni vita e che la conoscenza inizia dai sentimenti. Queste saranno le coordinate per viaggiare verso e attraverso Chiavari perché le ‘Giornate di Chiavari’ non sono solo un Festival ma un palinsesto aperto tutto l'anno dove le giornate proseguiranno poi anche in settembre il 21 e il 25 sui temi della gratitudine e dei sogni”.

La manifestazione prende il via il 30 maggio con tre mostre: il “Viaggio attraverso la lingua italiana” in collaborazione con la Società Dante Alighieri e l’esposizione di edizioni antiche della Divina Commedia. Ci sono poi l’arte contemporanea con l’installazione “Expiring date. Compendio di animali perduti” di Alice Padovani, e “Tanti auguri alla radio”, un’esposizione con radio d’epoca a partire dal 1924, in occasione del centesimo anniversario di questo mezzo di comunicazione.

Tra gli appuntamenti, sono da ricordare le lezioni magistrali con Vittorio Storaro, tre volte premio Oscar; “La legge della parola” in Cattedrale con Massimo Recalcati; in piazza con il filosofo Elio Franzini per celebrare Kant; all’auditorium con Galli della Loggia per la morte di Matteotti; in navigazione con il filosofo Marcello Veneziani; e Alberto Mingardi con “Le prediche della domenica”.

La Chiavari Segreta si scopre grazie alla riapertura straordinaria del Teatro Cantero, la storica sala "salotto buono" della cittadina del Tigullio, chiusa dal 2017; e del settecentesco Palazzo Marana in stile barocco genovese. Ci sono anche Max Casacci al Coro degli Amici del Loggione del Teatro alla Scala e Annalisa Minetti alla prima Notte Bianca.

Impedibile anche l’esibizione della performer Carlotta Limonta che canterà, tra le radio d’epoca, brani in costume su musica jazz, soul e swing, oppure l’ascolto dei versi di Dante nella Cattedrale di Nostra Signora dell'Orto con accompagnamento musicale al violino Guarneri del 1706 con

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero. In programma completo è sul sito: www.chiavariturismo.it.