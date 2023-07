Le stelle della lirica in concerto al Parco Giardino Sigurtà

L’evento musicale, organizzato con Arti e Mestieri Valeggio, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, l'Assessorato alla Cultura e l'Associazione Pro Loco di Valeggio sul Mincio, vede la presenza di alcuni interpreti di primo piano, tra cui Anna Pirozzi, considerata il soprano drammatico più interessante della sua generazione. Nel 2016 ha debuttato al Teatro alla Scala di Milano (con Lucrezia Contarini ne “I due Foscari”), successivamente si è esibita alla Fenice di Venezia, all’Arena di Verona e in piazza Plebiscito a Napoli, alla Bayerische Staatsoper di Monaco (Amelia in “Un ballo in maschera”), al Royal Opera House di Londra (Leonora ne “Il trovatore”) e alla San Francisco Opera (Maddalena nell’”Andrea Chénier”). Il suo repertorio spazia dalle opere di Verdi a quelle di Puccini.

Il tenore uruguaiano Carlos Ventre debutta nel 1994 al Teatro la Scala di Milano interpretando il Duca di Mantova nel “Rigoletto” e da allora si esibisce nei teatri più prestigiosi: dal Liceu di Barcellona, alla Wiener Staatsoper di Vienna, dal Royal Opera House di Londra, all’Arena di Verona, dal San Francisco Opera al Maggio Musicale Fiorentino. Il suo repertorio spazia da Verdi a Puccini, a Mascagni.

Il baritono Federico Longhi ha iniziato la sua carriera nel 1995 debuttando nel ruolo del Figaro nel “Barbiere di Siviglia”. Ha interpretato svariati ruoli accanto a celebrità internazionali e con direttori e registi di fama internazionale. Si è esibito all’Arena di Verona in Carmen, a Torre del Lago durante il Festival Pucciniano, a Firenze durante il Maggio Musicale Fiorentino, a Monaco di Baviera al Bayerische Staatsoper, a Palermo al Teatro Massimo e in molti altri palcoscenici. Longhi si è esibito in opere di Donizetti, Puccini, Verdi.



A dirigere l’orchestra sarà il maestro Giuseppe Vaccaro, artista siciliano che ha tenuto spettacoli nei teatri italiani come il Bibiena di Mantova, il teatro Politeama Garibaldi di Palermo, oltre che nei palcoscenici di Parigi, Barcellona, Vienna e in Giappone. È compositore di musica pianistica, da camera e sinfonica ed è considerato un’eccellenza italiana nel mondo.

L’Orchestra Sinfonica dei Colli Morenici è nata nel 2006 da un’idea di alcuni musicisti mantovani che, con entusiasmo, hanno voluto creare un gruppo di professionisti volto a valorizzare il territorio mantovano dal punto di vista artistico e musicale. Il nome stesso scelto per l’ensemble ha profonde radici e legami con il territorio che rappresenta. Il gruppo musicale, dalla struttura flessibile ha suonato in alcuni dei più importanti teatri italiani, tra cui il Teatro Bibiena, il Teatro Sociale di Mantova, il teatro Ristori di Verona, il teatro Verdi di Busseto, Palazzo Te e Duomo di Mantova.

L’associazione Arti e Mestieri Valeggio nasce 18 anni fa con vocazione culturale a 360 gradi e con particolare attenzione al mondo della musica: organizza, infatti, spettacoli soprattutto musicali con vari intenti e proponendo artisti di grande livello, a volte di fama internazionale, per prediligere la musica colta.

I biglietti per il concerto sono in prevendita alla Proloco di Valeggio s/M (mail: stelledellaliricavaleggio@gmail.com). In caso di maltempo l'evento si svolgerà il 22 agosto. Info: www.sigurta.it.