E-Garden: le meraviglie del Parco Giardino Sigurtà

In questo appuntamento parliamo di uno dei parchi più belli d’Europa: il Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona.

Il Parco si estende su una superficie di 60 ettari e accoglie diverse specie di alberi, arbusti e fioriture stagionali. Ogni anno, da marzo a novembre, centinaia di migliaia di visitatori di diverse nazionalità visitano il Parco per godere a pieno dell’incantevole paradiso terrestre che si è preservato nella storia e che viene mantenuto e valorizzato giorno dopo giorno. Scegliete di immergervi nella natura del Parco Giardino Sigurtà e delle sue dolci colline. Scoprirete tesori naturali, eventi e luoghi densi di storia e culturali. Il bello del Parco è il suo cambiare aspetto in ogni stagione. Dall’esplosione delle fioriture primaverili alla tranquillità estiva dei laghetti e dei querceti secolari, e infine al foliage seducente delle migliaia di alberi in autunno.

Domenica 5 marzo il Parco Giardino Sigurtà ha riaperto i cancelli. Se andrete a visitarlo, potrete fare una tappa ai laghetti fioriti del grande tappeto erboso o vedere come crescono i tulipani messi a dimora nelle aiuole. Dovete sapere che i tulipani sono tra i bulbi da fiore più amati e che creano facilmente splendide bordure di colore. Potete coltivarli in vaso oppure in piena terra. Il consiglio è di quello di interrare i bulbi a una profondità doppia rispetto al loro diametro, in posizione soleggiata e utilizzare substrati freschi, leggeri e drenanti.

Dalla metà di marzo e fino ai primi giorni di maggio oltre un milione di tulipani, insieme a muscari, giacinti e narcisi, coloreranno il Parco in forma libera nei boschi e in aiuole perfettamente disegnate. Premiato nel 2022 come miglior festival di tulipani al mondo, Tulipanomania cambia anno dopo anno.

