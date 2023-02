E-Garden: le coloratissime Primule

In questo appuntamento parliamo delle Primule. Colorate e divertenti, sono dei fiori facilissimi da curare. Con piccole e semplici attenzioni riuscirete a mantenerle in vita il più a lungo possibile e avere con voi il fiore che annuncia la primavera.

Innanzitutto, è bene fare attenzione a dove collocare il vasetto di primule. Il consiglio è di metterlo in un posto che riceva il sole nelle prime ore del mattino e lontano dalle correnti d’aria. Si tratta infatti di piantine che sopportano molto bene le temperature fresche, ma sono allergiche al caldo. È poi molto importante l’annaffiatura. Sono piante che adorano un terriccio umido, ma attenzione ai ristagni. È consigliabile mettere argilla espansa alla base del vaso, così che le radici non siano mai a contatto con l’acqua, ma al tempo stesso ci sia umidità benefica per la nostra piantina.

Si tratta di piante che sopportano bene il freddo, ma se notate che le foglie ingialliscono e che la fioritura appare stentata è perché molto probabilmente la vostra Primula sta patendo per il caldo eccessivo. Allora il consiglio è quello di collocarla in un ambiente più fresco. Infine, per avere fioriture strepitose asportate periodicamente i fiori appassiti, così da mantenerla sempre in ordine.

Buon E-Garden a tutti!