E-Garden: il Pothos, la perfetta pianta da appartamento

Se anche voi siete alla ricerca di una pianta da appartamento che richieda poche attenzioni, che cresca velocemente e che sia facile da coltivare, mettevi comodi perché la vostra ricerca termina qui. Il Pothos può essere definito come la miglior pianta da interno per uffici, negozi, hotel, ristoranti, immancabile per ogni stanza della vostra casa.

Unsplash

I Pothos sono tra le piante da interno più diffuse, facilmente reperibili in commercio e dal costo contenuto, sia per giovani esemplari che per piante un po’ più grandi. Hanno un portamento ricadente, simile a una vite, e presentano delle attraenti foglie a forma di cuore, che possono essere anche variegate. Ha una naturale capacità di purificare l’aria dei nostri ambienti ed è in grado di vivere in condizioni di scarsa luce e umidità. Inoltre è capace di resistere all’abbandono e alla trascuratezza per lunghi periodi. I lunghi steli scorrono su radici aree che supportano la pianta su varie superfici, come ad esempi gli scaffali piedi di libri. Ma il Pothos non si aggrappano naturalmente ai supporti che vengono loro offerti, ecco perché è molto importante indirizzare sempre la direzione e la forma della pianta. Ricordatevi di tanto in tanto di accorciarla, perché altrimenti perderete le foglie alla base e la pianta le produrrà solo nei rami terminali.

Buon E-Garden a tutti!