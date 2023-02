E-Garden: l'Euphorbia Eritrea

Originaria dei climi tropicali e sub-tropicali, questa pianta a discapito delle apparenze non è un cactus. Parliamo dell’Euphorbia Eritrea. Nella letteratura greca pare che la Maga Circe utilizzasse il lattice dell’Euphorbia per creare le sue pozioni magiche.

È una pianta molto resistente alla luce diretta del sole e necessita di ambienti abbondantemente soleggiati per poter crescere. Le innaffiature dovrebbero però limitarsi alle sole volte in cui il terriccio è asciutto.

In questa stagione aiutatela con concimi specifici per cactacee e succulente, circa una volta al mese. Se per caso si rompe un ramo è possibile fare una talea semplicemente lasciando asciugare il taglio all’aria e poi mettendo il rametto in un vaso con terriccio e sabbia ma senz’acqua, così da far sviluppare le radici.

L’Euphorbia Eritrea, così come la grande maggioranza delle Euphorbie, produce un lattice urticante. È quindi sempre importante manipolarla con i guanti e tenere distanti gli animali domestici.

Buon E-Garden a tutti!