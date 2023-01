E-Garden: la Sansevieria

In questo appuntamento parliamo della Sansevieria Trifasciata o della Sansevieria cilindrica, due piante da interno che producono ossigeno tutto il giorno e sono di dimensioni medio-piccole, ideali quindi per farci compagnia in queste settimane dentro casa.

La Sansevieria Trifasciata si fa notare per via delle sue foglie strette e allungate, di un bel verde scuro con sfumature più chiare o con bordi gialli, come nella varietà Laurentii, molto diffusa negli uffici. Molto particolare anche la Sansevieria cilindrica, con foglie strette ma dalla forma cilindrica che si ergono verso l’alto.

Queste piante amano ricevere molta luce naturale e possono restare all’aperto solo quando la temperatura notturna non scende sotto i 15 gradi. Attenzione alle correnti d’aria.

Proprio come le altre piante grasse, la Sansevieria va innaffiata soltanto quando il terriccio è secco, a intervalli di più settimane, fino ad irrigarla una volta al mese durante l’inverno. Fate molta attenzione a questo aspetto perché la troppa acqua potrebbe causare ristagni e far marcire il rizoma.

Buon E-Garden a tutti!