E-Garden: coltivare l'Aloe vera

Diffusa in Africa settentrionale, in America centrale e nel sud-est asiatico, l’Aloe vera è una pianta che viene coltivata anche in Italia. In questo appuntamento parliamo proprio di questa pianta, molto bella dal punto di vista estetico, che ha bisogno di poche cure e ha moltissime proprietà benefiche per la salute dell’uomo.

La parola “aloe” deriva da un termine arabo che significa "amaro", come in effetti è il succo della pianta. Il suo alto contenuto di vitamine, sali minerali e amminoacidi fanno sì che sia un ottimo antinfiammatorio e analgesico naturale.

Pixabay

Per coltivarla in casa dovrete procurarvi un grande vaso in terracotta, della pomice da mettere sul fondo come sistema di drenaggio e un terriccio molto friabile. L’Aloe vera ha bisogno di molto sole, posizionatela quindi in un angolo di casa che sia ben illuminato e irrigatela ogni dieci giorni circa. Non dovrete aspettare molto per veder spuntare nuovi germogli, perché è una pianta che cresce piuttosto velocemente. Mi raccomando fate attenzione, soprattutto in questa stagione, perché è una pianta freddolosa, quindi se la coltivate sul balcone di casa proteggetela adeguatamente.

Buon E-Garden a tutti!