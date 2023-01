E-Garden: cactus e succulente

Nel primo appuntamento del 2023 parliamo di cactacee e succulente, meglio note come piante grasse. Per forme, colori, longevità e incredibile fascino sono ormai divenute delle vere e proprie piante da collezione. La grande diffusione in appartamenti e case è data dal poco tempo che necessitano in termini di cure e attenzioni, ma soprattutto dal fascino esotico che sanno evocare.

Unsplash

Cactus e succulente sono due tipi di piante adattate a vivere in ambienti asciutti. Le succulente immagazzinano acqua nel gambo, nelle radici e nelle foglie e il materiale ceroso che le ricopre ne riduce l’evaporazione. I cactus invece solitamente non portano foglie, e il corpo simile a un cilindro funge da serbatoio di riserva d’acqua. La maggior parte dei cactus presenta poi spine o setole, una forma di adattamento a vivere in ambiente desertico, per proteggersi dagli animali selvatici.

Il riposo vegetativo tipico di questa stagione deve essere favorito dalla quasi totale assenza di acqua dal terriccio. Se non si dispone di una serra, l’ideale è collocarli in una stanza fresca e bene illuminata. Attenzione però a non sottoporle a bruschi sbalzi di temperatura. Ricordate comunque di annaffiarle, ma di tanto in tanto, in maniera molto sporadica.

Buon E-Garden a tutti!