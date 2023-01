E-Garden: la Zamia

In questo appuntamento parliamo della Zamioculcas zamiifolia, una pianta tropicale, semisucculenta, con lunghi rami composti da foglioline coriacee grasse, lucide, di un bel verde brillante. Si tratta di una pianta molto facile da coltivare, consigliata anche ai meno esperti, ideale in casa ma soprattutto in ufficio. Per coltivarla al meglio tenete a mente che molta luce ma non diretta, e un terriccio che non sia mai troppo bagnato. In estate potete coltivarla anche all’aperto, purché in ombra e al riparo dal vento, ma in inverno assolutamente no. È una pianta che soffre molto il freddo, l’ideale è coltivarla in una stanza in cui il termometro si attesti tra i diciotto e i venti gradi circa. E mi raccomando, lontano da porte e finestre che si aprono frequentemente. Richiede annaffiature moderate, ma il segreto è quello di nebulizzare acqua distillata sulle sue foglie, soprattutto in questa stagione in cui i nostri ambienti domestici sono particolarmente caldi e asciutti. Le foglie della Zamia hanno un potere depurativo, la pianta infatti è tra quelle che sono in grado di captare e assorbire le sostanze tossiche e inquinanti dei nostri ambienti domestici, rendendo l’aria decisamente più salubre.

Buon E-Garden a tutti!