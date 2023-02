E-Garden: il fascino della Monstera deliciosa

Eccellente come pianta da appartamento, non ha la monotonia tipica delle altre piante verdi, in quanto ogni esemplare è unico, con incisioni e fori diversi. Stiamo parlando della Monstera deliciosa, così chiamata per via della forma delle sue foglie gigantesche e “mostruose”. Pensate che possono allungarsi fino a un metro e avere un’ampiezza di 50/60 centimetri. C’è da dire però che le foglie sono intere e cuoriformi da giovani e solo a maturità diventeranno frastagliate e bucate.

Facilissima da curare, richiede davvero poco ed è molto longeva: può superare i quindici anni di età. È una pianta molto apprezzata negli uffici o nelle sale d’attesa, perché mantiene per molto tempo il suo aspetto decorativo. Ma ovviamente è anche una pianta piuttosto ingombrante e non ama essere sacrificata in un angolo della stanza. La Monstera cresce bene in posizioni luminose, ma occhio al sole diretto. La temperatura ideale è attorno ai 20/25 gradi circa, e l’umidità non deve mai mancare.

Unsplash

In questa stagione è bene bagnarla ogni 10/15 giorni, evitando però i ristagni d’acqua, e nebulizzare di tanto in tanto acqua distillate sul suo fogliame lussureggiante.

Un segreto è quello di aggiungere in questa stagione un concime liquido per piante verdi nell’acqua dell’innaffiatoio, facendo attenzione a diluirlo correttamente, perché i concimi troppo concentrati possono danneggiare le sue radici.

Buon E-Garden a tutti!