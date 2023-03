E-Garden: la bellezza della Calatea e della Begonia maculata

Protagoniste di questo appuntamento sono due piante con le foglie variopinte: la Calatea e la Begonia maculata. Da sole o in gruppo, sono capaci di ricreare in qualunque stanza della vostra casa un ambiente jungle, dinamico e sorprendente.

Dentro casa è bene tenerle a una temperatura mai inferiore ai 18 gradi e non esporle a illuminazione diretta, che anzi potrebbe provocare l’accartocciamento delle loro bellissime foglie. Amano l’umidità e il bagno è l’ambiente ideale in cui tenerle, a patto che ci sia una finestra.

La Begonia maculata è conosciuta anche come Begonia “ali d’angelo” per via della forma delle sue foglie. Il consiglio è quello di bagnarla solo quando il terriccio è asciutto, perché è una pianta che non sopporta i ristagni d’acqua. Ma la cosa più sorprendente riguarda le Calatee, che di giorno abbassano le foglie per poi ritirarle su la sera. Un fenomeno legato ai cicli di luce e buio noto come Nictinastia.

Buon E-Garden a tutti!