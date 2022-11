Le sagre enogastronomiche più gustose del weekend

THE MILAN COFFEE FESTIVAL, Milano – Tre giorni, da sabato 12 a lunedì 14 novembre, alla scoperta del mondo del caffè e dei suoi segreti, con laboratori, masterclass, incontri con esperti, degustazioni e perfino un aperitivo a base di caffè. L’appuntamento è a Superstudio Più per “The Milan Coffee Festival”, la manifestazione ad alto tasso di caffeina che celebra il panorama italiano della tazzina fumante. Sono in programma numerosi eventi live organizzati da fornitori di caffè, di macchinari e attrezzature, tra cui degustazioni gratuite, workshop interattivi e dimostrazioni. C’è anche una rivisitazione del classico aperitivo milanese e un cocktail d’autore a base di caffè. Informazioni: www.milancoffeefestival.com.

LA FIERA DE L’OCA E ZOGO DE L’OCA, Mirano (Venezia) – Il tradizionale Gioco dell’Oca, la sfilata storica, la fiera e gli artisti di strada: tutto questo si trova a Mirano, a pochi chilometri da Venezia sabato 12 e domenica 13 novembre, per far rivivere le tradizioni e i festeggiamenti legati al giorno di San Martino. In questa giornata si mangiano per consuetudine oca e castagne, annaffiate dal buon vino novello: da qui la nascita della festa, rallegrata dalle iniziative della locale Compagnia dell’Oca, che fino dagli anni Ottanta organizza i festeggiamenti e il gioco in piazza. Ci sono dunque mercatini, giochi, la sfilata storica ambientata nei primi del Novecento, l’esposizione dei prodotti enogastronomici e lo spettacolo degli artisti di strada. Domenica si pranza in allegria con risotto o ravioli, rigorosamente d’oca. Nel pomeriggio si gioca in piazza con il grande Zogo de l’Oca, un percorso di 63 caselle, su grandi mattonelle disposte attorno all’ovale della piazza per una sfida a sei squadre. I posti in tribuna numerata sono a pagamento, quelli in piedi sono a ingresso libero. Informazioni: www.giocodelloca.it.



SAGRA DEL BOLLITO MISTO, Monasterolo del Castello (Bergamo) – Siamo in Valcavallina, in provincia di Bergamo per una sagra dal buon sapore autunnale, in programma da venerdì 11 a domenica 13 novembre, presso la Casa della Gente di Monasterolo del Castello, suggestivo borgo sulle sponde del lago d’Endine. Lo stand gastronomico propone, oltre al bollito misto, protagonista della festa, tanti buoni piatti, tra cui la trippa e “pà e strinu” (pane e salamella) con patatine. L’appuntamento per le serate di venerdì e sabato prende il via alle ore 19.00, con intrattenimento musicale, mentre domenica il programma di intrattenimento parte alle ore 10 con la benedizione dei mezzi agricoli, e poi con bancarelle, realizzazione dal vivo di sculture in legno, ferratura cavalli, tosatura pecore, giri in carrozza. Clou della giornata, alle 10.30 è l’elezione della pecora più bella. Informazioni: www.invalcavallina.it.

MOSTRA DALL’A … ALLA ZUCCA, Murta (Genova) – Secondo fine settimana, sabato 12 re domenica 13 novembre, con tutto quello che di bello e di buono offre la zucca: dai fiori alle forme più curiose, all’utilizzo dell’ortaggio arancione nei piatti della cucina tipica, annaffiati da ottimo vino bianco novello Valpolcevera. Tutto questo si trova nell’entroterra genovese, per la precisione a Murta, in occasione dei festeggiamenti dedicati a San Martino. Ci sono i concorsi con ricchi premi; riservati alla zucca più grossa, più lunga, dalla forma più strana e, ovviamente, alla più bella. Si possono assaggiare tanti piatti deliziosi a base di zucca negli stand gastronomici e compiere visite guidate alla chiesa parrocchiale, al Roseto nel Cimitero Monumentale e compiere escursioni al sentiero Murta del CAI. Informazioni: www.murtaezucche.it.

NOVEMBER PORC, provincia di Parma – Secondo fine settimana della kermesse iniziata il 4 novembre e in corso fino al 27 del mese: quattro città per altrettanti weekend consecutivi, in provincia di Parma, ospitano una delle sagre di gusto più famose dell’autunno, per esaltare e godere tutto il buon sapore della carne di maiale. November Porc, la staffetta più golosa d’Italia, dopo la tappa di Sissa Trecasali prosegue, nel weekend 11 – 13 novembre, a Polesine Parmense con “Ti cuociamo preti e vescovi”, mentre nei giorni 18-20 novembre l’appuntamento è a Zibello con “Piaceri e delizie alla corte di Re Culatello“. Ultima tappa a Roccabianca dove, nel fine settimana 25-27 novembre, va in scena “Armonie di Spezie e Infusi”. In ogni tappa ci sono stand enogastronomici, bancarelle, gustose degustazioni, serate musicali e animazioni per grandi e bambini. Si possono compiere viste alle più importanti testimonianze storico culturali presenti sulla Strada del Culatello. Inoltre, i ristoranti locali che prendono parte all’iniziativa “A Tavola con November Porc”, propongono menù ad hoc. Informazioni: www.novemberporc.com.

SAGRA DEL BOLLITO, (Bologna) – Il protagonista è il Bollito Sandron Spaviron: la festa è la Sagra del bollito di San Pietro in Casale, nel Bolognese, in programma nei due lunghi weekend da giovedì 10 a domenica 20 novembre. Tanti buoni sapori della tradizione fanno corona a questo bollito superbo, nel quale si utilizzano diversi tipi di carne, dal muscolo alla coda, alla lingua, al cotechino e al guanciale, tutti accomunati da una lunga bollitura nel brodo. Per assaporare il brodo superbo che se ne ottiene, ci sono tortellini, passatelli, maltagliati in brodo di fagioli, trippa in ciotola e molto altro ancora, annaffiato da ottimi vini locali. Le carni sono accompagnate da deliziose salse, prima tra tutte la salsa verde a base di prezzemolo, capperi e aglio sminuzzati. La festa è stata ideata per sostenere lo storico Carnevale, che vive dal 1871: per questo alcuni dei piatti del menu sono intitolati all’irriverente Sandròn Spaviròn, la maschera simbolo di San Pietro. È obbligatoria la prenotazione. Orari: giovedì, venerdì e sabato: dalle ore 19.00 alle ore 23.00; domenica: dalle ore 12.00 alle ore 15.000. Informazioni: www.sagradelbollito.it.

BACCANALE, Imola - Animazioni, spettacoli ed eventi in calendario fino al 13 novembre fanno da contorno alle prelibatezze messe in tavola da Baccanale, l’evento che trasforma la città di Imola in un palcoscenico popolato di storici, chef, gastronomi, artisti e produttori, impegnati nel proporre ottimi sapori in modo accattivante e non banale. Ogni anno “Baccanale” propone un diverso tema del gusto con un programma di incontri, eventi e degustazioni, rigorosamente a tema; l’edizione 2022 avrà come filo conduttore “Ripieni”. Oltre 40 ristoranti della zona propongono vari menu ispirati al tema di questa edizione; ci sono inoltre numerosi eventi anche per i più piccini, tra cui laboratori, giochi, animazioni e la possibilità di visitare le aziende agricole che propongono i loro prodotti in fiera. Non mancano anche quest’anno i “Fuorimenù”, con una serie di proposte originali, dalle colazioni ai brunch, dagli aperitivi ai piatti ideati per l’occasione. Informazioni: www.baccanaleimola.it

FESTA DEL TORTELLO, BISTECCA E PORCINO, Lago Viola - Località Boccagnello, Vicchio (Firenze) -Secondo dei tre appuntamenti in Toscana per una manifestazione che prosegue fino a domenica 20 novembre, nel Mugello, presso il Lago Viola, per gustare varie specialità di stagione, tra cui il famoso tortello mugellano: porcini fritti, ficattole, marroni del Mugello: a questi è dedicato in particolare uno stand ad hoc con caldarroste, vin brulé e castagnaccio. Grande protagonista è anche la bistecca celebrata in alcuni piatti specialissimi. Nei giorni di sabato e domenica è possibile prenotare anche per il pranzo mentre il venerdì si può solo cenare, per trascorrere un momento di distensione nel grazioso contesto naturale del lago.

Per informazioni: www.facebook.com/festadeltortello/.

FESTA DELL’OLIO NUOVO, Frisa (Chieti) – Una tradizione che si rinnova da oltre un decennio: nel centro storico di Frisa, in provincia di Chieti: si celebra la "Festa dell'Olio nuovo", tra iniziative del gusto e momenti di divertimento e svago. In bella mostra sono i prodotti tipici della Val di Sangro e tutta la genuinità della nuova produzione olearia: sono ospitati negli stand gastronomici, allestiti tra le vie e le piazze di Frisa, sulle colline dell’entroterra di Chieti. La festa si svolge da venerdì 11 a domenica 13 novembre e propone degustazioni guidate, musica, tour nei frantoi locali, alla scoperta dei segreti della lavorazione e della produzione dell’olio. Informazioni: www.facebook.com/frisaproloco/.

FESTA DELL’OLIO E DEL VINO NOVELLO, Vignanello (Viterbo) – Olio in primo piano anche sulle colline del viterbese, dal 11 al 20 novembre per un doppio weekend di festa in onore delle nuove produzioni di vino e olio. Nei due fine settimana della festa, dall’11 al 13 novembre, e poi ancora dal 18 al 20, si possono degustare questi due prodotti, accompagnati da caldarroste e piatti tipici di stagione. Ci sono anche, a completare l’atmosfera, i percorsi dedicati agli antichi mestieri, rievocazioni storiche, gara di musici e visite guidate al Castello Ruspoli, ai ‘”Connutti” della Vignanello sotterranea, alla Chiesa Collegiata e ad altri significativi luoghi del paese. Informazioni: www.prolocovignanello.org.



SAGRA DELLE SAGRE, Sant’Angelo dei Lombardi (Avellino) – Una bella festa, in programma da venerdì 11 a domenica 13 novembre, promuove e valorizza i prodotti tipici locali e l'artigianato artistico e rurale del territorio irpino con tante eccellenze locali, tra cui prodotti caseari, insaccati, ottimi vini. La Sagra delle Sagre è anche il momento in cui rivivono tante tradizioni culturali e popolari dell’Alta Irpinia che, tra i suoi prodotti più celebri, vanta i provoloni podolici, il pecorino di Bagnoli e il Carmasciano, ma anche varietà diverse di castagne e tartufi, prosciutti e insaccati, e ancora miele, biscotti, taralli, pane cotto a legna, olio, prodotti dell’orto a filiera corta. Non mancano i laboratori del gusto, le animazioni per bambini, balli e canti con i ritmi della pizzica e della taranta. Chi è interessato alla cultura può approfittare delle visite guidate ad alcuni interessanti siti storici tra cui la Cattedrale con l’antica Cripta, il Castello Longobardo, il Convento di San Marco e l’Abbazia del Goleto. Informazioni: www.facebook.com/lasagradellesagre.