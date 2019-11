Le sagre di gusto con i sapori d’autunno

Con le prime giornate fredde cresce il desiderio di riunioni conviviali all’insegna dei buoni sapori. Per le tavolate d i inizio novembre e per scoprire tanti buoni prodotti del territorio c’è un nutrito calendario di appuntamenti all’insegna del gusto e della bontà. Eco allora gli eventi in programma nel s econdo fine settimana di novembre.

TORGNON D'OUTON - Torgnon (Aosta) – Secondo fine settimana in compagnia di fontina e polenta, come vuole la più autentica tradizione valdostana, in una festa di montagna all’insegna di buon cibo, artigianato, musica e divertimento. La festa si svolge nella valle del Cervino fino a domenica 10 novembre. Tra le specialità valdostane da assaggiare spiccano le patate di montagna e la fontina Dop d'alpeggio, i formaggi, vini e dolci, specialità tipiche tra cui la Torgnolette, a base di patate, fontina, porri e pancetta, e la Seuppa de Torgnon. Spettacoli e divertimenti anche per i bambini con laboratori didattici, parco giochi con gonfiabili. Gran finale domenica 10 novembre, con la festa patronale dedicata a San Martino, con riti religiosi e civili: dopo la Santa Messa si svolge la tradizionale vendita all'incanto e, nel pomeriggio, la gara di belote con ricchi premi. Ingresso libero, cene a pagamento. INFORMAZIONI: www.lovevda.it.

POLENTAINFESTA - Suzzara (Mantova) – Da giovedì 7 a domenica 10 novembre tutta la cucina mantovana è in festa e fa da contorno alla polenta, piatto povero ma di gran gusto. Bigoli con le sarde, gnocchetti tirolesi, baccalà in umido con polenta, gamberoni alla Busala e molto altro convocano gli appassionati del gusto in Piazza Garibaldi e in Piazza Castello, per la mostra mercato di prodotti tipici della zona e con un ampio stand gastronomico con degustazione di polenta cucinata in ogni modo, persino con la Nutella. Ci sono laboratori di cucina per i piccoli, esposizioni, spettacoli di musica e cabaret. INFORMAZIONI - www.prolocosuzzara.it.

NOVEMBER PORC – Sissa, Polesine Parmense, Zibello, Roccabianca (Parma) – Quattro città si passano il testimone per una gustosissima staffetta tutta dedicata al maiale in quattro weekend successivi, in cui degustare piatti deliziosi all’insegna della saporita carne di maiale. Dopo l’appuntamento a Sissa (dal 1 al 3 novembre la festa si sposta a Polesine Parmense (8-10 novembre con "Ti cuociamo preti e vescovi"; quindi a Zibello (15-17 novembre) per "Piaceri e delizie alla corte di Re Culatello" e infine (22-24 novembre) a Roccabianca "Armonie di Spezie e Infusi”. Oltre agli stand gastronomici e a tante esperienze di gusto, ci sono visite guidate a cantine e zone di produzione. E, dato che l’umidità favorisce la stagionatura del Culatello di ZIbello DOP, facciamo nostro il claim dell’evento: speriamo ci sia nebbia! INFORMAZIONI www.novemberporc.com.

BACCANALE - Imola – Tre settimane di bontà in compagnia di storici, chef, gastronomi, artisti e produttori in cui abbandonarsi ai piaceri della tavola: da domenica 3 a domenica 24 novembre i buoni sapori sono protagonisti di una festa che ha come tema conduttore “Il gusto dei ricordi": il cibo è raccontato facendo rivivere la memoria di un piatto di famiglia, di un sapore, anche molto semplice, che ha segnato la vostra infanzia, riaccendendo un momento di festa e storia. Tanti gli eventi dedicati anche ai più piccini; laboratori, giochi e animazione e la possibilità di "curiosare" nelle aziende agricole che propongono i loro prodotti in fiera. INFORMAZIONI www.baccanaleimola.it

SAGRA DEL BOLLITO - San Pietro in Casale (Bologna) - Due fine settimana consecutivi (da giovedì 7 a domenica 17 novembre) per scoprire il Bollito Sandron Spaviron e altre specialità della tradizione bolognese. A San Pietro in Casale il bollito è protagonista della festa, presso il "Casale" di Via Ferrara 5, nella zona artigianale. A fare la parte del leone è la carne, dal muscolo alla coda, dalla lingua, al cotechino e al guanciale, sempre da gustare dopo una lunga bollitura in brodo. Chi ama i primi, trova tortellini e passatelli in brodo, pasta e fagioli, trippa e altre delizie. La festa è nata per sostenere lo storico Carnevale, per cui alcuni piatti sono intitolati a Sandròn Spaviròn, l’irriverente maschera simbolo di San Pietro. INFORMAZIONI www.sagradelbollito.it.

SAGRA DEL CINGHIALE - Chianni (Pisa) - Da giovedì 7 a domenica 17 novembre nel fine settimana si mangia cinghiale, tartufo e radicchio rosso di Dosson, ingredienti principali di una storica sagra nata per preservare e far conoscere l’antica cucina contadina. Le pietanze sono accompagnate da buon vino e dalle mele della Val di Non, per un gustoso scambio enogastronomico. Ci sono anche momenti di animazione con musica dal vivo e spettacoli itineranti per i più piccoli. INFORMAZIONI - www.sagradelcinghialechianni.it.

FESTA DELL'OLIO E DEL VINO NOVELLO - Viganello (Viterbo) - Sulle colline del viterbese, a pochi chilometri da Roma, si festeggia in due weekend successivi (da venerdì 8 a domenica 17 novembre) in onore della nova stagione di olio e vino, con degustazioni, antichi mestieri e visite guidate. I due prodotti, vere eccellenze locali, si degustano con caldarroste e altri piatti tipici di stagione, prima di scoprire gli antichi mestieri, assistere a rievocazioni storiche, gara di musici e visite guidate al Castello Ruspoli, e ad altri significativi luoghi del paese. INFORMAZIONI www.prolocovignanello.org.

SAGRA DELLA CASTAGNA - Sant'Agata di Esaro (Cosenza) – Appuntamento in Calabria da venerdì 8 a domenica 10 novembre, per festeggiare le castagne, prodotto simbolo del paese più antica della Calabria. Oltre ai prelibati frutti ci sono anche una fiera mercato di prodotti artigianali, di antiquariato e tanti stand di gastronomia tipica locale. Non mancano concerti, spettacoli folkloristici per grandi e piccini e conferenze. INFORMAZIONI sulla pagina Facebook dell'evento.

DI... VINO, D'OLIO E DINTORNI. ANTICHI SAPORI CON ARTE - Nocera Terinese (Catanzaro) – Restiamo in Calabria, stavolta tra i monti della Sila e il mar Tirreno, per celebrare vino e olio. Sabato 9 novembre viene allestito un percorso enogastronomico tra le strade del centro storico, lungo il quale degustare i piatti tipici locali, preparati dai ristoratori del circondario. Ogni angolo della cittadina calabrese è invaso dai profumi della tradizione e dai colori della campagna. INFORMAZIONI www.noceraterinese.com.

BACCO NELLE GNOSTRE - Noci (Bari) - Il centro storico di Noci, in provincia di Bari, sabato 9 e domenica 10 novembre ospita due intense giornate di gusto e di enogastronomia in cui degustare in anteprima oltre 10.000 bottiglie di vino giovane della nuova annata delle cantine pugliesi, le specialità della tradizione e insieme i più sfiziosi cibi di strada. Ci sono carni alle braci, orecchiette e zuppe, prodotti da forno, mozzarelle e pasticceria. Il tutto condito con tanta musica folkloristica, spettacoli di giocolieri e artisti di strada, mostre e divertimento nei piccoli cortili del borgo antico, le gnostre appunto, e lungo le strade Immancabile il mercatino dell'artigianato locale. INFORMAZIONI www.bacconellegnostre.it.