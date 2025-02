Lago di Garda in Love: San Valentino sul lungolago

Con l’entusiasmo tipico di chi è stato oggetto dell’intervento di Eros, il nostro viaggiatore arriverà a Sirmione venerdì 14 febbraio per l'inaugurazione ufficiale di Lago di Garda in love alle 17,30, quando un pianoforte sospeso, il “Piano Sky in Love”, inizierà a suonare la colonna sonora delle emozioni, fino al momento in cui una cascata di Soffi d'Amore riempirà la piazza di Sirmione di coriandoli a forma di cuore, come in una sceneggiatura struggente. Nel frattempo, a Lazise, la romantica “Vela del Cuore” sul Lungolago Marconi accoglierà gli innamorati con musica dal vivo e animazione, mentre il Borgo di Lazise in Love offrirà momenti di intrattenimento musicale e allestimenti tematici. Il concerto “Il Sole è di tutti” si terrà a Garda, nel Centro Congressi, mentre a Torri del Benaco, un pulsante Cuore Rosso del Lago (in Piazza Calderini) e la Terrazza d'Amore al Castello Scaligero accoglieranno coppie in cerca di emozioni indelebili. Indimenticabile è l’esperienza della romantica passeggiata nei boschi al chiaro di luna “Amore, Montagna e Stelle” a Ferrara di Monte Baldo, che si conclude con l’aperitivo in quota e la cena al baito Novezza. Per gli amanti dell'avventura, la Funivia Prada-Costabella offrirà la possibilità di vivere il “Bacio ad Alta Quota” a 1.850 metri d'altitudine.